Un boxeur s’est vanté du système de sécurité de sa maison et deux voleurs ont réussi à se moquer de lui, mais ils ont commis une négligence inhabituelle

Il y a plus de 18 mois Chris Eubank Jr. Il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux disant qu’il avait installé un système de caméra pour protéger son manoir et que si quelqu’un osait pénétrer par effraction dans sa maison, il serait prêt avec une batte de baseball pour lui faire face.

Cependant, ce jeudi matin, deux voleurs se sont moqués de la sécurité et ont volé plusieurs effets personnels du boxeur britannique. Dans son compte Instagram, le sportif de 30 ans a montré qu’ils étaient entrés en brisant l’une des fenêtres de sa chambre et ont qualifié les maléchores de “petits rats”.

Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur tout ce qu’ils ont pris, il a montré que une grande partie était des vêtements de sport et des chaussures, Il a même été surpris car son iPad et son téléphone portable, entre autres, n’étaient pas les objets choisis par les voleurs. Frustration de Chris Eubank Jr. il était évident dans les histoires Instagram qu’il a partagées dès son retour à la maison et a conclu que les deux personnes qui sont entrées sont ses disciples dans les réseaux parce qu’ils savaient qu’à ce moment-là, il ne serait pas chez lui.

Avec son téléphone portable à la main, le champion du monde de poids moyen par intérim de la WBA a visité plusieurs salles, pour filmer le chaos dans lequel ils avaient quitté leur maison, et s’est finalement moqué des bagages pour découvrir ce qu’ils avaient manqué. Les deux criminels qui ont vérifié toutes leurs armoires n’ont pas découvert que dans la poche d’une des vestes se trouvait une montre qui vaut une fortune.

«Je veux juste profiter de ce moment pour leur faire savoir à quel point ils sont pathétiques dans leur métier de voleur et c’est juste pour leur montrer que de toutes les choses qu’ils auraient pu prendre dans cette pièce, ou déménager, ils ont décidé de sortir une veste d’ici et de la jeter à la étage, je ne sais pas pourquoi, mais S’ils avaient été bons dans leur travail et avaient pris le temps d’inspecter ce vêtement qu’ils avaient si grossièrement jeté au sol, ils l’auraient trouvé et cela vaut environ 100 fois tout ce qu’ils ont pris. de cette maison et ils l’ont laissée ici », a-t-il expliqué en riant.

Ensuite, il a partagé les vidéos des caméras de sécurité et a assuré que la police les trouverait bientôt car leurs visages ont été filmés et ils peuvent être vus clairement.

Chris Eubank Jr. Il a 30 ans et est l’un des meilleurs combattants du moment. Son record est de 29 victoires et seulement deux défaites et il détient le titre de poids moyen IBO et le titre de poids moyen WBA.