Un “brave” Mon Laferte gaspille la voix et l’activisme dans sa ville natale de Viña del Mar | Culture et divertissement

Avant d’atteindre la troisième chanson de la nuit, le public a déjà crié “Seagull, Seagull!”. Et ce n’est pas surprenant, car Mon Laferte a joué à la maison, Viña del Mar, dont la fête populaire a été présentée ce lundi avec un récital plein d’activisme fort pour la crise sociale au Chili.

Avec une énorme ovation des gens de sa ville natale, le gagnant de deux Latin Grammy, 36 ans et avec six albums sur le marché qui combinent la pop et le rock avec d’autres styles tels que le boléro, la cumbia et le ska, a commencé son spectacle au rythme de “Torment”, chanson dans laquelle on commençait déjà à sentir que l’émotion serait le protagoniste de la nuit.