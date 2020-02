Un but solitaire de Leire Baños place la Real Sociedad en finale de la Super Coupe | Sports pratiques

Les deux Leire Baños à la 17e minute du match, il a servi la Royal Society pour devenir la première finaliste (1-0) de la Super Coupe féminine dans cette première édition de la compétition qui se joue à Salamanque, au stade Helmántico.

Ce fut un match passionnant entre deux des meilleures équipes du football national féminin. Levante et Real Sociedad ils ont déployé leurs meilleures armes, les deux équipes ont eu des options, mais à la fin ils viennent de terminer de voir l’actuel champion du Coupe de la Reine, cela revient à une autre grande finale et cela montre encore une fois que c’est une de ces équipes qui se débrouille très bien dans les grands matchs et les grandes étapes.

Leire Baños, décisive

L’équipe de Saint-Sébastien a mieux démarré, même si le Levant a pu prendre de l’avance, à qui a correspondu la première grande occasion du match. Il a laissé tomber et c’est ce qu’il n’a pas fait, quelques instants plus tard Leire Baños, qui a marqué le premier but du match et, au final, celui qui serait unique et définitif dans cette première demi-finale.

La Royal Society était meilleure pendant la majeure partie du premier acte, elle pouvait même augmenter les revenus. Il a amélioré le Levante après avoir traversé les vestiaires, coincé son rival sous sa zone, cependant, l’équipe basque a su réagir et a trouvé bons coups de pied qui ont pu prononcer la demi-finale.

Ils n’ont pas marqué l’un ou l’autre, de sorte que le marqueur ne bougeait pas au fil des minutes, laissant le résultat en l’air, avec le Lift serrant, cherchant quelque chose qu’ils méritaient peut-être et qu’ils ont trouvé en position de hors-jeu. L’équipe du Barça a rôdé avec l’égalité dans plusieurs sections de cette seconde mi-temps, mais a manqué de prix et le Société réelle Ce sera l’une des deux équipes qui auront l’opportunité d’être les premières à inscrire leur nom parmi les vainqueurs de la Super Coupe d’Espagne.

Barça – Atlético, deuxième demi-finale

La deuxième demi-finale, qui se jouera ce jeudi à 20h00, affrontera les deux grands du football national féminin, à savoir Barcelone et l’Atlético de Madrid, un vrai classique des temps récents et qui aura sa répétition en quart de finale de Ligue des Champions. Cependant, cette rencontre est présentée comme une sorte de finale précoce entre le leader de la Ligue Iberdrola et l’actuel champion des deux derniers. Un vrai grand jeu.

