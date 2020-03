Un célèbre homme hispanique emprisonné pour des photos sexuelles avec un garçon

Chronique: Célèbre homme hispanique emprisonné pour des photos sexuelles avec un garçon. Un ancien fonctionnaire hispanique de Miami reconnu coupable de pédophilie. Il était inutile d’être un personnage bien connu dans la communauté.

Le pouvoir, la renommée, l’argent et la réussite professionnelle ne sont rien si vous n’êtes pas comme vous devriez l’être. Les mauvaises choses, les crimes finissent par se révéler … et quand vous jouez avec les enfants, ils ne vous pardonneront pas.

C’est arrivé à ce personnage super populaire et bien connu de la communauté de Miami.

Ceci est le journaliste hispanique populaire et conférencier à l’exportation pour le bureau du maire de Miami, René Pedrosa.

Si vous n’êtes pas d’accord, je vous mettrai en arrière-plan. René Pedrosa, 48 ans, était un journaliste de radio et de télévision de longue date en espagnol. J’ai travaillé pour America TeVé-Channel 41, une station de télévision de langue espagnole basée à Hialeah Gardens qui couvre les nouvelles dans tout le comté de Miami-Dade.

Le maire de Miami, Francis Suárez, a engagé Pedrosa au début de 2019 pour gérer ses communications publiques.

Une enquête a été ouverte sur cet individu dès février sur le soupçon, à l’époque, qu’il commettait des actes de maltraitance à l’égard d’un enfant.

C’est alors que, pressé par le scandale, Pedrosa a démissionné de son poste d’assistant de Suárez.

Selon les médias locaux à l’époque, le maire a rencontré Pedrosa et a demandé sa démission une fois qu’il a reconnu avoir fait l’objet d’une enquête.

“René Pedrosa m’a informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour une affaire personnelle”, a déclaré Suarez dans un communiqué. “Après lui avoir parlé, je lui ai demandé de démissionner. L’enquête doit se poursuivre “, a fait remarquer le maire au Miami Herald.

Ainsi, comme on le voyait, célèbre et élégant, avec une position enviable dans la société, il avait un sérieux secret à cacher et qu’il savait entraîner des problèmes juridiques et la répudiation de tous.

Mais il devait se croire impuni, sinon il ne pouvait pas gérer son impulsion la plus profonde. Comme le Dr Jekyll et M. Hyde de Robert Louis Stevenson, la personnalité publique bien-aimée était en fait … un monstre.

Le célèbre journaliste hispanique a été arrêté tôt vendredi 7 février par les autorités locales.

René Pedrosa, l’ancien adjoint au maire de Miami, déjà accusé d’avoir tripoté un garçon à l’hôtel de ville et de lui avoir envoyé une photo obscène, fait face à des accusations supplémentaires, cette fois devant un tribunal fédéral.

Les procureurs fédéraux ont inculpé Pedrosa plus d’un mois après sa première arrestation par la police de Miami sur des accusations de l’État.

Les accusations fédérales, selon une plainte pénale publiée jeudi après-midi, découlent de ce même incident dépravé. Mais maintenant, l’affaire pourrait être entièrement prise en charge par le bureau du procureur américain.

Et que s’est-il passé exactement avec Pedrosa? Me demandez-vous.

