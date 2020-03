Un chat semble avoir attrapé le coronavirus, mais c’est compliqué

Un chat en Belgique semble avoir été infecté par le

coronavirus et peut avoir eu COVID-19, la maladie que le virus provoque. Tandis que

le cas – le premier signalé chez les chats – suggère que les animaux peuvent attraper le

virus, rien ne prouve que les félins jouent un rôle dans la propagation du coronavirus,

et on ignore encore dans quelle mesure ils sont sensibles à la maladie.

“Il s’agit d’un cas isolé, donc ce n’est pas la règle”, microbiologiste

Emmanuel André de la KU Leuven a déclaré le 27 mars lors d’une conférence de presse tenue par

Institut belge de santé publique.

Le chat a probablement attrapé le virus, appelé SARS-CoV-2,

de son propriétaire, qui est tombé malade avec COVID-19 après avoir voyagé dans le nord de l’Italie. Sur

une semaine plus tard, le chat a commencé à montrer des signes de maladie: problèmes respiratoires,

nausée et diarrhée. Dans les tests de laboratoire, les excréments et les échantillons de vomi ont montré des niveaux élevés de

Matériel génétique du SRAS-CoV-2.

Mais ce résultat positif s’accompagne de mises en garde. Les échantillons

ont été collectés et envoyés au laboratoire par le propriétaire, et un vétérinaire doit encore

examinez le chat. Le chat a récupéré après neuf jours, et une fois qu’il est sorti de

mise en quarantaine, les chercheurs effectueront un test sanguin pour les anticorps du SRAS-CoV-2, qui

fournirait une preuve plus concrète d’une infection. Ces résultats sont attendus

dans environ une semaine.

Même si le chat est positif pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2, il

pourrait être difficile de prouver définitivement que le virus a rendu le chat malade – beaucoup de

d’autres agents pathogènes provoquent des problèmes respiratoires et gastriques chez les chats.

“Ce qui nous fait croire que ce chat a été infecté

est qu’il y avait beaucoup de virus détectés dans les fèces et les vomissements dans

plusieurs tests sur plusieurs jours », explique Jane Sykes, vétérinaire à la

Université de Californie, Davis.

Il n’est pas surprenant que les chats puissent attraper le SRAS-CoV-2.

Le virus se concentre sur une protéine appelée enzyme de conversion de l’angiotensine II, ou

ACE2, pour pirater les cellules. Les chats et les humains ont des versions de cette protéine qui sont

presque identique aux endroits où le virus se lie. Cibles du SRAS

cellules utilisant la même méthode d’effraction (SN:

2/3/20), et qu’il a été démontré que le coronavirus infecte les chats et les furets dans un laboratoire

même si les chats n’ont pas développé de signes de maladie.

Dans une étude publiée dans le numéro de mars 2020 du Journal of Virology, les chercheurs notent que le SRAS-CoV-2 peut

reconnaître probablement ACE2 chez les chats, les furets, les orangs-outans, les singes et certaines chauves-souris

espèce. Une autre étude, publiée en mars

30 dans Cell Host et Microbe, confirme

SRAS-CoV-2

peut également infecter les furets.

Plus tôt en mars, le premier

chien testé positif au SARS-CoV-2 (SN:

3/5/20), suivi d’un autre

chiot le 19 mars. Aucun des deux chiens ne présentait de symptômes et les deux résultats n’étaient que faiblement

positif, mais le premier chien, un Poméranien de 17 ans de Hong Kong, est décédé

de causes inconnues peu de temps après sa sortie de la quarantaine. ACE2 ressemble à

un peu différent chez les chiens, ce qui pourrait rendre plus difficile pour le virus de

reconnaître et pourrait rendre les chiens moins sensibles aux infections.

Comme chez les humains, plus de tests pourraient fournir un instantané plus net

de la façon dont le coronavirus affecte les animaux de compagnie. Hong Kong, par exemple, a continué de filtrer

certains animaux dans des maisons avec des personnes qui ont été testées positives pour COVID-19. Hors de

17 chiens et huit chats, seuls ces deux chiens sont revenus

des résultats positifs au 25 mars.

Aux États-Unis, une société appelée Idexx Laboratories a développé son propre test de diagnostic pour détecter le matériel génétique du SARS-CoV-2 chez les animaux. Du 14 février au 12 mars, Idexx a déclaré avoir testé plus de 4 000 chiens, chats et chevaux des États-Unis et de Corée du Sud. Aucun n’a été positif pour le virus. Bien que les tests aient inclus des animaux provenant de points chauds comme Seattle, on ne sait pas si l’un des animaux vivait dans des maisons avec des personnes atteintes de COVID-19. Idexx continue de tester des animaux et a élargi son bassin de sujets en Europe et au Canada.

Bien que tous ces tests puissent combler certaines inconnues sur la façon dont le virus affecte les chats et les chiens, les propriétaires d’animaux ne devraient pas paniquer. Les cas chez les animaux de compagnie ont été extrêmement rares jusqu’à présent. Sykes souligne que si COVID-19 était un problème sérieux pour les animaux de compagnie, nous le saurions maintenant. «Les chiens et les chats peuvent être ce que nous appelons des hôtes sans issue», dit-elle. «Ils sont infectés par le virus. Ils le jettent, mais il est peu probable qu’ils le jettent suffisamment pour le diffuser aux gens. ”

L’American Veterinary Medical Association recommande de prendre des précautions normales lors du nettoyage des bacs à litière et de l’alimentation des animaux. Si les propriétaires ont un résultat positif au test COVID-19, ils devraient envisager de demander à quelqu’un d’autre de s’occuper de l’animal pendant qu’il est malade ou de porter un masque autour de l’animal et de limiter le contact. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont des recommandations similaires.