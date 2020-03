Un chauffeur latino interroge la police pour une amende sur l’autoroute

Le conducteur latino a recroquevillé un policier pour l’avoir infligé une amende.En pleine approche, le contrevenant a insisté pour réclamer la remise d’un avertissement de trafic. Maintenant, le conducteur hispanique devra une amende d’environ 250 $.

Latino-conducteur-police-fine-warning. Les infractions pour infraction à la loi sur la circulation aux États-Unis sont de plus en plus fréquentes chez les conducteurs latino-américains qui, en raison de leur négligence ou de leur ignorance, reçoivent des amendes ou des sanctions et des avertissements écrits.

Dans ce cas, un conducteur latino-américain a joué dans une altercation intense avec un officier de police des patrouilles routières des États-Unis lorsqu’il l’a arrêté pour avoir commis une infraction.

Lors de l’embarquement, le policier a décidé de lui infliger une amende pouvant aller de 250 dollars, ce qui a été vivement contesté par le chauffeur latino, qui a refusé de recevoir l’amende.

Photo / Capture MH

La vidéo montre clairement comment le conducteur latino-américain a exigé que le policier attribue un avertissement écrit au lieu d’une amende.

Eh bien, selon le chauffeur latino-américain, il n’avait pas commis d’infraction grave pour lui infliger une amende, mais la mesure de la police était incontestable.

Les avertissements écrits ne sont pas enregistrés dans le système du conducteur, mais peuvent être joints aux fichiers internes de la police qui a émis la procédure.

Le policier a expliqué au délinquant le motif de l’amende, mais le conducteur a insisté pour qu’il annule la mesure afin d’éviter de payer l’amende.

