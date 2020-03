Un chien à Hong Kong a une infection de bas niveau du nouveau coronavirus

Un chien de compagnie à Hong Kong a un

infection de bas niveau par le nouveau coronavirus que l’animal peut avoir contracté

propriétaire, ce qui fait craindre que le virus qui se propage actuellement dans le monde

infecter les animaux domestiques (SN: 3/4/20).

Mais les experts affirment qu’il ne s’agit pour le moment que d’un seul cas, et il n’y a actuellement aucune preuve que les animaux domestiques peuvent réellement tomber malades du virus ou le transmettre à des personnes ou à d’autres animaux.

“Nous ne pensons pas que ce soit un moteur majeur de transmission”, a déclaré Maria Van Kerkhove, consultante technique à l’Organisation mondiale de la santé lors d’une conférence de presse le 5 mars. “Ce n’est qu’un exemple … et bien sûr, il mérite beaucoup plus d’étude », a-t-elle déclaré.

Écouvillons nasaux et oraux du

chien, dont le propriétaire a été infecté par le nouveau coronavirus, appelé SARS-CoV-2

en raison de sa similitude avec le virus du SRAS de 2003, avait été faiblement positif,

bien que l’animal ne montre aucun signe de maladie, les autorités chinoises ont annoncé

28 février. Fonctionnaires de l’agriculture, des pêches et de la conservation de la Chine

Le département a isolé le chien dans une animalerie à Hong Kong

26 février.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Ces premiers résultats de test pourraient

ont été le produit d’une contamination environnementale du nez et du chien

bouche en reniflant et en léchant des objets contaminés et non des signes d’une infection réelle.

Mais un test ultérieur d’écouvillons nasaux le 2 mars, après que le chien eut

été mis en quarantaine, était également positif. Le chien n’a toujours montré aucun signe de

maladie liée à COVID-19. Un autre chien de compagnie d’un autre patient est également

mise en quarantaine, mais test négatif pour le virus.

Il n’y a aucune preuve actuelle

suggérer que les chiens peuvent propager le nouveau coronavirus à d’autres chiens ou à des personnes,

Les officiels chinois disent.

Comme le

les tests de chien ne sont que faiblement positifs, il pourrait s’agir d’un hôte sans issue, ce qui signifie que

le virus ne se reproduit pas à des niveaux suffisamment élevés chez le chien pour être transmis

à quelqu’un d’autre. Les tests reposent également sur la détection de petits morceaux du virus

code génétique, qui ne mesure pas si le virus infectieux qui peut infecter

un autre hôte est présent. Des chercheurs

sont en train d’analyser le plan génétique du chien

virus pour en savoir plus et

là d’où cela provient.

«Nous devons établir tout à fait

clairement quel rôle les animaux pourraient jouer dans la transmission. C’est inconnu », Michael Ryan,

directeur exécutif du Programme OMS de gestion des urgences sanitaires, a déclaré le 5 mars

conférence de presse. Mais les animaux infectés ne sont «pas inhabituels ou

constatation sans précédent. Cela arrive régulièrement avec les maladies émergentes », a-t-il

m’a dit.

Il existe d’autres coronavirus

qui infectent les animaux de compagnie. Chez les chiens, un type peut provoquer une maladie intestinale et un autre

fait partie d’une liste de diverses bactéries et virus responsables de la toux de chenil.

Bien qu’un vaccin soit disponible pour le coronavirus intestinal canin, le

L’American Animal Hospital Association ne le recommande généralement pas, car l’infection provoque généralement une légère

symptômes chez les jeunes chiots et disparaît de lui-même.

Chercheurs déclarés en 2003

dans la nature que les chats

pourrait être infecté par

le coronavirus qui cause le SRAS, ou syndrome respiratoire aigu sévère, et le transmet à d’autres chats dans la même cage, mais ils ne présentent aucun symptôme (SN: 18/11/03). Il en va de même pour

furets, les chercheurs ont trouvé, bien que les furets soient tombés malades. Il n’y a pas

des preuves que les animaux de compagnie ont joué un rôle dans l’épidémie de SRAS.

Mais par mesure de précaution,

les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis conseillent aux propriétaires d’animaux

sont malades devraient restreindre le contact avec les animaux de compagnie. Ceux qui sont malades et doivent

interagir avec les animaux doivent porter un masque facial et se laver les mains avant et après avoir pris soin de leurs animaux de compagnie.