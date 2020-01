Un chien errant devient célèbre en tant que régulateur de la circulation en Géorgie | personnes

Un chien errant est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux en Géorgie après qu’une vidéo est devenue virale dans laquelle le chien aide un groupe d’enfants dans une crèche à traverser la rue en compagnie de leur professeur.

Dans les images téléchargées sur le réseau – et qui ont déjà plus d’un million de vues – vous pouvez voir comment le chien, surnommé Kupata, saute devant les voitures et aboie pour les forcer à s’arrêter pendant que les enfants commencent à traverser la rue en direction dans un parc de la ville côtière de Batoumi.