Un chiot sauvé reçoit son premier lit et sa tendre réaction devient virale

Parfois, le cadeau le plus précieux au monde est le plus simple …

Et pour montrer, Ezra, un adorable chiot qui a grandi toute sa vie dans les rues, a reçu un lit de sommeil et son sourire sur son visage est plus qu’évident.

Comment la vie d’Ezra a-t-elle changé?

Lorsque le chiot est arrivé pour la première fois au Fairfield County Animal Shelter dans le Connecticut, aux États-Unis, il n’était en mesure de regarder personne dans les yeux … Il avait été très violent.

La seule chose qu’Ezra a faite à son arrivée a été de s’allonger sur le dos de son chenil, mort de peur, tremblant et regardant le mur.

Petit à petit, les gardiens du chiot ont commencé à gagner son cœur et sa confiance … Et tout cela grâce aux hot dogs!

Le coordinateur du refuge, Samira Yaghi, a déclaré au Dodo dans une interview qu’ils avaient toujours des hot-dogs pour Ezra. D’abord, ils ont commencé à les jeter dans son chenil, puis il les a délicatement retirés de ses mains.

Quand Ezra a davantage fait confiance à ses soignants, il leur a permis de le caresser et a commencé à montrer son amour avec des baisers.

Le cadeau qu’Ezra ne s’attendait pas à recevoir

Cinq mois après son arrivée, alors qu’Ezra faisait l’une de ses promenades habituelles, j’ai vu une rangée de lits de chien tranchants, car ils avaient été donnés au refuge.

Amoureux de l’un d’eux, Ezra a couru se coucher dessus et ne leur a pas permis de le déplacer de là … Alors ils ont décidé que le chiot gardait le lit.

Le bonheur du filet était tel qu’il ne pouvait s’empêcher de sourire d’oreille à oreille:

Et maintenant, la douce photo de lui souriant sur son lit a attiré l’attention de l’association S.N.A.R.R. Animal Rescue Northeast.

Bientôt, Ezra et son lit bien-aimé iront à New York à la recherche d’une maison, et ses amis du refuge ne pourraient pas être plus fiers de combien sa vie a changé pour le mieux.

