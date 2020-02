Un chirurgien mexicain pratiquera la première chirurgie collaborative 5G

En collaboration à distance avec des spécialistes de Clinique hospitalière de Barcelone, parmi eux le Dr. Sara Nogueira, le première intervention chirurgicale sur un patient via la 5G, qui n’a pas eu d’avancée positive par rapport au traitement qu’ils lui ont administré pour lutter contre la maladie de Crohn.

La maladie de Crohn Il se caractérise par être type intestinal, inflammatoire et chronique et qui est présumé jusqu’à présent qu’il n’y a pas de remède. Cela peut entraîner des complications fatales et douleur abdominale intense, anémie, diarrhée, fatigue, perte de poids, mais pas dans tous les cas, car il y a ceux qui ne présentent aucun des symptômes décrits tout au long de leur vie.

Eduardo Villegas Tovar, chirurgien avec haute spécialité laparoscopique et robotique, du Hôpital de Faro del Mayab Mérida sera celle qui fera partie de la première chirurgie téléassistée via le réseau de télécommunications 5G.

Connue pour être une technologie mobile qui augmente la capacité de connexion, le réseau 5G représente une avancée significative qui vous permet de voyager 10 fois plus rapide que les générations précédentes d’Internet, en plus d’offrir un temps de réponse plus court qui pourrait être réduit à une période presque imperceptible par l’homme.

En ce sens, la 5G a déjà été utilisée pour interventions chirurgicales à distance, parmi ceux trouvés Shanghai, qu’y avait-il le premier dans lequel ils ont été réalisés en collaboration avec Espagne, suivi de Chili, La Colombie et maintenant Mexique.

Concernant l’opération pour le patient atteint de la maladie de Crohn, il sera il est nécessaire de retirer une partie du côlon, intervention dont ils font déjà des tests de connectivité pour demain et dont Villegas Tovar garde la trace de ceux qui le suivent via son compte Twitter.

La première chirurgie collaborative au Mexique sera réalisée dans le cadre du Congrès Healthology Mexico 2020, qui est l’un des plus remarquables dans le domaine de la technologie médicale. Villegas Tovar a déclaré dans des interviews que la technologie 5G en combinaison avec le télésurgeon développé par AISChannel, qui a commencé comme un outil pour enseignement à distance qui va maintenant commencer à se développer au niveau des chirurgies collaboratives entre chirurgiens situés dans différentes parties du monde.

Grâce à une telle technologie, il est permis d’assister et d’échanger des points de vue concernant la chirurgie qui est effectuée en quelques millisecondes, à laquelle la télestration s’est également développée par Chaîne AIS et Healthology.

Eduardo Villegas Tovar est diplômé en médecine de l’Université La Salle, ainsi qu’un spécialiste en chirurgie générale certifié par le Conseil mexicain de chirurgie générale; spécialiste en chirurgie laparoscopique gastro-intestinale avancée de l’hôpital clinique de Barcelone, Espagne; a Formation en chirurgie robotique à Atlanta, États-Unis, en plus d’être ambassadeur d’AIS Channel au Mexique.

Le chirurgien mexicain collaborera à distance avec Sara Tavares Nogueira du service de chirurgie gastro-intestinale de l’hôpital Clinique. Il a également indiqué que ce sera deuxième semestre de 2020 que ce type de technologie fonctionne déjà au Mexique 100% lorsque le réseau 5G entre dans le pays et que la première opération de la même coupe est effectuée pour la première fois au Yucatan. Pour cela, il suit déjà les dirigeants de l’hôpital Faro del Mayab de Mérida.