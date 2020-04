Un ciel sans nuage persistant a aidé à alimenter une fonte des glaces exceptionnelle au Groenland

La calotte glaciaire du Groenland a connu certains de ses taux de fonte les plus élevés jamais enregistrés l’été dernier. Maintenant, les scientifiques disent qu’ils savent pourquoi cela s’est produit.

Ce n’est pas seulement que les températures étaient chaudes dans l’Arctique. Un ensemble inhabituel de conditions atmosphériques, qui a modifié le mouvement de l’air et la formation de nuages ​​au-dessus du Groenland, a été le principal moteur de la fonte des glaces.

Ces conditions peuvent être liées au changement climatique dans l’Arctique, notent les chercheurs. Cela soulève la question de savoir si ces types d’événements de fonte extrême pourraient se produire plus fréquemment dans les années à venir.

«La vraie question est de savoir combien, combien de ces conditions, nous pouvons nous attendre à l’avenir», a déclaré Marco Tedesco, climatologue et expert en glace à Columbia University, dans une interview accordée à E&E News.

Tedesco et son collègue Xavier Fettweis de l’Université de Liège ont publié hier leurs résultats dans The Cryosphere, une revue consacrée à l’étude des lieux gelés de la Terre.

À l’aide de données satellitaires, combinées à un modèle climatique régional, ils ont découvert que la perte de glace l’été dernier était liée à des conditions de haute pression anormalement persistantes au-dessus du Groenland.

Les systèmes à haute pression sont des schémas de circulation d’air tourbillonnants dans le sens des aiguilles d’une montre, où la pression atmosphérique a tendance à être plus élevée que l’atmosphère environnante.

Ces conditions de haute pression ont affecté la météo au Groenland de deux manières importantes.

Tout d’abord, ils ont conduit à un ciel dégagé sans nuages ​​dans la région située au centre du système, au-dessus du sud du Groenland – il s’agit d’un effet secondaire courant des systèmes à haute pression. Sans nuages, très peu de chutes de neige estivales se sont produites dans cette région de la calotte glaciaire.

C’était un mauvais point de départ pour commencer – la neige blanche et brillante aide à refléter la lumière du soleil loin de la terre et à refroidir la glace. Moins de neige au sol permet à plus de rayonnement solaire de pénétrer à la surface. Et parce que ces conditions sans nuages ​​ont persisté plus longtemps que la normale, il y avait beaucoup de soleil qui brillait sur la surface nue de la glace.

En même temps, les bords tourbillonnants du système à haute pression balayaient l’air chaud et humide des régions plus douces au sud du Groenland. Le mouvement dans le sens horaire du système a catapulté ces poches d’air sur le flanc ouest de la calotte glaciaire dans le nord du Groenland, où elles ont formé des nuages ​​épais et chauds.

Ces types de nuages ​​sont excellents pour piéger la chaleur sous eux. Même avec de la neige au sol, ils sont capables de favoriser une fonte au-dessus de la moyenne dans la calotte glaciaire ci-dessous.

En fin de compte, les deux effets secondaires – ciel clair et peu de neige dans le sud du Groenland et nuages ​​chauds dans le nord du Groenland – ont contribué à faire grimper la calotte glaciaire l’été dernier.

“Vous avez ces deux phénomènes différents liés au même processus atmosphérique, qui favorisent tous deux la fonte pour des raisons très différentes – dans lesquelles, bien sûr, les nuages, ils jouent un rôle crucial”, a déclaré Tedesco.

Le rôle du réchauffement de l’Arctique

Le taux de fonte sur la calotte glaciaire du Groenland l’été dernier est arrivé en deuxième position seulement après le taux de fonte en 2012, une année record. Mais la quantité totale de masse perdue de la calotte glaciaire était en fait la plus élevée jamais enregistrée. En effet, les chutes de neige, qui contribuent à compenser certaines des pertes dues à la fonte des glaces, ont été inhabituellement faibles l’année dernière.

L’événement de fusion 2019 était encore plus surprenant que l’événement de 2012 à certains égards, selon Tedesco.

Les conditions atmosphériques des dernières années devraient favoriser moins de fonte des glaces, pas plus, a-t-il dit. C’est grâce à un cycle climatique naturel qui aide à réguler les conditions météorologiques au Groenland et dans d’autres parties de l’Arctique.

Les conditions de haute pression inhabituellement persistantes de l’été dernier étaient inattendues, par rapport aux types de conditions météorologiques que les scientifiques auraient pu prévoir autrement.

Lorsque ces types de conditions inhabituelles se produisent, ils peuvent être “si puissants qu’ils peuvent littéralement éliminer tout contre-effet que cette chute de neige ou quoi que ce soit d’autre aurait pu fournir et remettre en fait le Groenland sur une forte trajectoire de perte de masse”, a déclaré Tedesco.

Les conditions météorologiques persistantes dans l’Atlantique Nord sont parfois un effet secondaire des changements dans le mouvement du courant-jet, un courant d’air rapide circulant dans l’hémisphère Nord. Si le courant-jet devient moins stable ou «wavier» alors qu’il circule autour de la Terre, il peut entraîner le blocage de certains régimes météorologiques pendant un certain temps.

Certains experts estiment que le réchauffement rapide de l’Arctique fait que le courant-jet devient wavier avec le temps. Il s’agit d’un débat très médiatisé parmi les climatologues, et les mécanismes exacts susceptibles de provoquer cette situation ne sont toujours pas clairs.

Les chercheurs suggèrent généralement que les taux de réchauffement supérieurs à la moyenne dans l’Arctique modifient le gradient de température entre les latitudes élevées et les latitudes inférieures, plus près de l’équateur. Ceci, à son tour, affecte le mouvement de l’air autour de la Terre.

Certains experts ont également suggéré que le déclin de la glace de mer, qui peut amplifier le réchauffement de l’Arctique, pourrait avoir un impact sur le comportement du courant-jet. Mais toutes les études ne sont pas d’accord sur la question.

Si l’idée est sur la bonne voie, cela pourrait signifier que les conditions de l’été dernier pourraient se produire plus fréquemment à l’avenir. Et l’événement de fonte de l’été dernier devrait avertir que même un seul été peut avoir un impact notable sur la calotte glaciaire.

“Pour moi, c’est extrêmement fascinant en tant que scientifique – mais cela crie aussi pour la puissance de ces événements à court terme sur les implications à long terme” pour le Groenland, a déclaré Tedesco.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.