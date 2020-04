Un comportement étrange de neutrino pourrait expliquer le mystère de l’antimatière de longue date

Nous pouvons être un grand pas en avant pour percer l’un des mystères les plus grands et les plus fondamentaux de l’univers.

Les scientifiques pensent que, lorsque l’univers est né il y a près de 14 milliards d’années, il contenait des quantités égales de matière et son homologue bizarre, l’antimatière. Les particules d’antimatière ont la même masse que leurs cousines «normales» mais des charges électriques opposées. Le duo le plus célèbre est peut-être l’électron (normal, chargé négativement) et le positron (antimatière, chargé positivement).

Lorsque les particules de matière et d’antimatière entrent en collision, elles s’annihilent avec une efficacité parfaite, se convertissant en énergie 100% pure. (Ce fait pratique est la raison pour laquelle les écrivains de science-fiction aiment mettre des moteurs matière-antimatière sur leurs vaisseaux.)

Et c’est là que réside le mystère: s’il y avait un nombre égal de particules et d’antiparticules à la naissance de l’univers, elles auraient toutes dû se trouver et s’anéantir, laissant notre cosmos totalement dépourvu de chacune. Mais cela ne s’est manifestement pas produit, comme le montre clairement votre existence. Il s’est finalement trouvé un tout petit excès de matière par rapport à l’antimatière – une seule particule par milliard de paires matière-antimatière.

Les physiciens ont rassemblé quelques indices sur ce mystère de l’excès de matière au fil des ans. Par exemple, dans les années 1960, ils ont compris que les quarks et les antiquarks ne se comportaient pas exactement de la même manière. Mais cette violation de la «symétrie de parité-inversion de charge-conjugaison», ou la symétrie CP pour faire court, n’était pas suffisamment importante pour expliquer la disparité matière-antimatière.

Un autre type de violation de symétrie pourrait cependant être. Après tout, les quarks – les éléments constitutifs des protons et des neutrons – ne sont pas les seules particules subatomiques qui existent. Ils ont des parents connus sous le nom de leptons, une catégorie qui comprend les électrons, les muons, les particules de tau et les neutrinos. (Les quarks et les leptons, à leur tour, sont des fermions, l’une des deux principales catégories de particules subatomiques. L’autre catégorie est les bosons, qui comprennent des particules porteuses de force telles que le photon, le gluon, le Higgs et le graviton non encore confirmé .)

Une nouvelle étude a cherché durement des signes de violation de symétrie CP dans les neutrinos et a abouti à des résultats intrigants. Les données proviennent en grande partie du projet T2K, qui génère des faisceaux de neutrinos ou d’antineutrinos, selon la configuration expérimentale, au Japan Proton Accelerator Research Complex dans la ville de Tokai.

La grande majorité des particules du faisceau traversent la Terre comme si notre planète n’était même pas là. (Les neutrinos, surnommés «particules fantômes», sont étranges de cette façon.) Mais quelques-uns sont signalés par un détecteur souterrain à l’observatoire de Kamioka, à 295 kilomètres de Tokai. Ce détecteur est un réservoir rempli de 55 000 tonnes (50 000 tonnes métriques) d’eau très pure. Lorsqu’un neutrino interagit avec un neutron dans le réservoir, un muon ou un électron peut être produit. Et les équipements sensibles ramassent ces particules secondaires.

Ces détections contiennent de nombreuses informations. Par exemple, lorsque les neutrinos voyagent, ils oscillent entre trois «saveurs» différentes: l’électron, le muon et le tau. (Oui, les noms de saveur prêtent à confusion, étant donné que l’électron, le muon et le tau sont également des surnoms pour différentes particules. Mais la physique des particules prête à confusion!) Et le type de saveur détermine quelle particule secondaire est produite lors d’une collision avec un neutron.

La collaboration T2K a analysé les données recueillies par le projet de 2009 à 2018, ainsi que les observations d’expériences similaires. Dans la nouvelle étude, publiée en ligne aujourd’hui (15 avril) dans la revue Nature, les chercheurs rapportent avoir trouvé des preuves que les neutrinos et les antineutrinos oscillent de différentes manières.

“Les résultats excluent la conservation du CP (c’est-à-dire qu’ils suggèrent qu’une violation du CP s’est produite) à un niveau de confiance de 95%, et montrent que le paramètre violant le CP est susceptible d’être important”, ont déclaré les physiciens Silvia Pascoli et Jessica Turner, de l’Université de Durham en Angleterre et le Fermilab du département américain de l’Énergie dans l’Illinois, respectivement, ont écrit dans un article “News & Views” dans le même numéro de Nature.

«Ces résultats pourraient être les premières indications de l’origine de l’asymétrie matière-antimatière dans notre univers», ont ajouté Pascoli et Turner, qui n’étaient pas impliqués dans la nouvelle recherche.

Pour être clair, cependant: les résultats eux-mêmes ne sont pas une démonstration convaincante de la violation de CP avec les neutrinos et les antineutrinos.

“Nous voyons des indices”, a déclaré à Space.com l’auteur principal de l’étude, Atsuko K. Ichikawa, de l’Université de Kyoto au Japon. «Le résultat actuel est une étape importante pour observer la violation du CP.»

La prochaine étape nécessitera plus de données, a souligné Ichikawa. Mais il y a une bonne nouvelle à cet égard: plusieurs expériences de neutrinos de prochaine génération sont déjà en préparation. Par exemple, le T2HK du Japon, qui sera similaire mais plus puissant que le T2K, a été officiellement illuminé en février, ont noté Pascoli et Turner. Et l’expérience Deep Underground Neutrino (DUNE), qui utilisera un faisceau au Fermilab et des détecteurs là-bas et dans le Dakota du Sud, devrait être mise en ligne au milieu des années 2020.

T2HK et DUNE “fourniront des techniques et des mesures complémentaires”, ont écrit Pascoli et Turner. «Ils nous donneront probablement une réponse définitive dans la quête d’une violation du CP au cours des 15 prochaines années.»

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.