Un comportement incorrect des kaons pourrait indiquer l’existence de nouvelles particules

Un type de particule peu connu appelé

Kaon est peut-être en train de se mettre sous les projecteurs.

Les particules subatomiques exotiques sont

attirer l’attention pour leur comportement inattendu dans une expérience à un

Accélérateur de particules japonais. Les désintégrations rares de Kaon semblent se produire davantage

fréquemment que prévu, selon l’expérience KOTO. Si le résultat est valable

jusqu’à un examen plus approfondi, il pourrait faire allusion à des particules jamais vues auparavant qui

détrôner la théorie régnant des physiciens des particules, le modèle standard.

Il y a encore de bonnes chances pour KOTO

Le résultat sera annulé, déclare Yuval Grossman de l’Université Cornell. Mais

“Il y a la possibilité extrêmement excitante qu’ils voient quelque chose de totalement nouveau.”

Le modèle standard décrit les particules

et les forces qui sous-tendent l’univers. Mais il reste des énigmes à résoudre,

comme pourquoi il y a plus de matière que d’antimatière dans le

univers (SN: 25/11/19). Donc, les physiciens ne laissent aucune pierre – ou kaon –

non retourné dans les efforts pour tester la théorie. Un domaine soumis à examen est très

caries rares de kaons. Le modèle standard prédit précisément la rareté des

désintégrations sont, et KOTO, basé au Japon Proton Accelerator Research Complex à

Tokai, a été construit pour tester cette prédiction.

Selon le modèle standard, KOTO

n’aurait dû voir qu’une fraction de la décroissance, en moyenne, sur quelques années »

valeur des données. Mais en septembre dernier, lors de la Conférence internationale sur Kaon

Physique à Pérouse, en Italie, les chercheurs de KOTO ont signalé au préalable une prime de quatre désintégrations potentielles.

“C’est époustouflant à coup sûr”, dit

le physicien Yau Wah de l’Université de Chicago, co-porte-parole de KOTO. Mais la particule

les expériences de physique sont connues pour les signaux parasites qui peuvent imiter des particules réelles (SN:

8/5/16). Des études supplémentaires doivent être effectuées avant de prétendre que les caries sont

réel, dit Wah.

Cela n’a pas empêché les physiciens d’envisager

implications. Déjà, une rafale d’articles scientifiques ont proposé des explications

pour l’anomalie.

KOTO recherche une désintégration particulière

d’un kaon en trois autres particules. L’une de ces particules, un pion, produit

lumière que KOTO détecte. Les deux autres, un neutrino et un antineutrino, naviguent

à travers le détecteur sans un blip. Cela signifie que KOTO recherche un

signature: un pion et rien d’autre. Une explication possible pour les quatre désintégrations

est que le kaon pourrait se désintégrer en un pion plus un nouveau type de particule

qui, comme les neutrinos, ne laisse aucune trace. Ce scénario reproduirait la

la signature à un pion que KOTO recherche, et pourrait se produire plus souvent,

expliquant les désintégrations supplémentaires.

Mais il y a un hic. KOTO étudie les kaons

qui n’ont pas de charge électrique, mais d’autres expériences étudiant les kaons chargés voient

pas d’anomalie. Cet écart est difficile à expliquer: si la nouvelle particule

existait vraiment, il devrait apparaître pour les deux types de kaons.

Pourtant, il existe des moyens de contourner ce problème, le physicien Teppei Kitahara et ses collègues

papier accepté dans les lettres d’examen physique.

Par exemple, les tailles différentes des expériences au kaon pourraient faire partie du

répondre. À seulement quelques mètres de long, “KOTO est très petit” par rapport aux autres

expériences kaon, dit Kitahara, de l’Université de Nagoya au Japon. “Ça signifie

de nouvelles particules instables peuvent facilement s’échapper du détecteur. »

Dans un détecteur plus grand, il est plus difficile pour

particules pour s’échapper sans être observées. La nouvelle particule pourrait se désintégrer en d’autres particules

qui pourrait être repéré, de sorte que la signature à un pion des kaons en décomposition

ne serait pas reproduit. Cela pourrait expliquer pourquoi KOTO voit des désintégrations excessives, mais

d’autres expériences ne le font pas.

Les problèmes ne se posent pas seulement

potentiel de particules s’échappent des appareils de laboratoire, mais aussi d’exploser

étoiles, ou supernovas, qui pourraient produire les nouvelles particules. Si ces particules

échapper à une supernova, ils emporteraient de l’énergie avec eux. Mais cette perte d’énergie

foutre le budget énergétique connu des supernovas, faisant

quelques explications pour les désintégrations de kaon intenables, physicien Bhupal Dev de l’Université de Washington à St.

Louis et ses collègues font rapport le 27 novembre sur arXiv.org. Alors Dev et ses collègues

proposer une particule qui serait piégée à l’intérieur des supernovas par ses interactions

avec d’autres particules.

Les scientifiques envisagent également des connexions potentielles à d’autres puzzles de physique. Par exemple, les mesures expérimentales ne concordent pas avec les prévisions concernant les propriétés magnétiques des particules de type électronique appelées muons (SN: 9/19/18). “Si vous voulez expliquer cela … vous avez besoin d’un modèle au-delà du modèle standard”, explique le physicien Xiaoping Wang du Laboratoire national d’Argonne à Lemont, Illinois. Elle et ses collègues ont mis au point une particule hypothétique qui pourrait expliquer simultanément l’énigme des muons et la la dégradation inattendue du kaon, rapporte l’équipe le 17 janvier sur arXiv.org.

Bien que Grossman soit sceptique quant au fait que KOTO

le résultat restera, il admet qu’au fond, il espère que c’est réel. “Quand tu vas

sur un territoire totalement inexploré, il faut toujours être prêt pour les surprises. »