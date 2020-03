Un conducteur incontrôlé cause presque des malheurs dans son camion

La police des États-Unis a exhorté le conducteur à arrêter l’unité qu’il conduisait pour avoir violé les feux de circulation. Ce dernier ignore l’avertissement et décide de fuir rapidement, déclenchant une poursuite. Le conducteur incontrôlé provoque presque une honte sur l’autoroute et dans un parc.

Police de poursuite incontrôlée par le conducteur. La police des États-Unis a réussi à neutraliser un conducteur non contrôlé, heurtant son camion à plusieurs reprises pour éviter un malheur sur l’autoroute et dans un parc.

Le conducteur en fuite avait été repéré par des patrouilleurs routiers américains en violation du code de la route sur un camion blanc avec remorque.

Au milieu de la procédure, les policiers ont exhorté le conducteur incontrôlé à s’arrêter pour l’informer de l’infraction commise.

Photo / Capture MH

Mais celui-ci, au lieu d’accepter l’appel, accélère son coffre dans l’avenue principale de la ville, déclenchant une longue poursuite qui a duré plus de 15 minutes.

Le conducteur incontrôlé poursuit sa marche, ne respectant pas les feux de circulation qui ont presque heurté les autres voitures qui roulaient sur la route.

Au cours de la poursuite, le conducteur, dont l’identité est inconnue, s’est presque renversé dans le camion après avoir brusquement pénétré dans un parc, où il a été neutralisé de manière choquante.

Photo / Capture du monde hispanique

Là, l’une des unités de police frappe le corps du camion pour l’arrêter, mais il était inutile et parvient à s’enfuir dans l’unité.

Quelques minutes plus tard, deux voitures de patrouille entrent de nouveau en collision avec le camion.

L’un d’eux heurte le dos et un autre finit par transformer le camion en un désordre de fer sans aucune chance de s’échapper.

Grâce à l’action de la police, un malheur a pu être évité, car au moment de la persécution, les gens profitaient de la nature dans le parc public.

