Un coronavirus détourne une cellule et transforme le corps en champ de bataille: étude

En raison de la pandémie de coronavirus qui a été présent dans la plupart des pays du monde, divers spécialistes et médecins se sont donnés pour mission d’enquêter, de manière plus approfondie, comment le corps humain réagit quand il est attaqué par le coronavirus.

Selon des spécialistes, dont le Dr. Irani Thevarajan, du Victorian Infectious Diseases Service de Melbourne, en Australie, ont expliqué que le système immunitaire répond de deux manières: réponse innée et la réponse adaptative.

Réponse innée

La première il n’a pas de mémoirea y est responsable de l’augmentation du flux sanguin vers la zone infectée. Les cellules et certaines substances, telles que les protéines et les cytokines, quittent les vaisseaux sanguins. ils essaient d’arrêter l’infection.

Cette action implique la réponse innée des macrophages, des neutrophiles, des cellules dendritiques, des mastocytes, des éosinophiles, des basophiles et des cellules NK (tueurs naturels, c’est-à-dire “tueurs naturels”).

Réponse adaptative

De son côté, la réponse adaptative est responsable de produire des anticorps pour détruire l’agent pathogène Et les cellules qui participent à ce processus sont un type spécial de leucocytes appelés lymphocytes.

Dans ce type de réponse, le corps oui est capable de se souvenir des agents pathogènes avec qui il est entré en contact et sait donc comment les combattre à l’avenir; cependant, on ne sait pas si dans le cas de ce virus combien de temps dure la mémoire immunitaire.

Ce qui précède n’est pas un combat facile, car la bataille interrompt le transfert d’oxygène au corps, administré par les alvéoles pulmonaires. De plus, les globules blancs libèrent des molécules inflammatoires qui invoquent plus de cellules immunitaires qui attaquent et ils tuent les cellules infectées par le virus.

Par la suite, le les poumons deviennent un champ de bataille il est coloré de cellules mortes et de liquide, qui est la pathologie sous-jacente de la pneumonie.

SARS-CoV-2 = coronavirus

De plus, des spécialistes veillent à ce que Le SRAS-CoV-2 contourne le système immunitaire inhiber la production de macromolécules interférentes produites et sécrétées par les cellules hôtes en réponse à présence de l’agent pathogène pour empêcher le virus d’y pénétrer.

D’un autre côté, certains les systèmes immunitaires sont surstimulés et d’attirer des cellules plus agressives pour lutter contre le virus, jusqu’à perdre le contrôle et provoque une inflammation incontrôlée qui tue le corps, car les protéines utilisées non seulement génèrent inflammation locale, mais ils le font dans différents organes, tels que le cerveau, le foie et la moelle osseuse, car les molécules voyagent dans le sang pour atteindre d’autres organes.

Sur la base des données du Université d’Alabama, a déclaré que le manque de contrôle organique se produit chez au moins 15% des personnes qui luttent contre toute infection.

Covid-19 détourne les machines de la cellule

Dans un article intitulé How Does Coronavirus Kill?, Récemment publié par la revue Science, il est déterminé que l’infection à coronavirus commence lorsqu’une personne infectée expulse des gouttes de virus et qu’une autre les inhale.

“L’intrus est à l’intérieur et ‘détourne la machinerie de la cellule, faisant d’innombrables copies de lui-même et envahir de nouvelles cellules. Si le système immunitaire ne contrecarre pas le SRAS-CoV-2 pendant cette phase initiale, le le virus descend la trachée d’attaquer les poumons, où il peut devenir mortel, mais l’histoire ne s’arrête pas là. On pense qu’une fraction du virus exerce une attaque directe sur d’autres organes, tels que le reins », est expliqué dans l’article.

De même, les spécialistes ont également découvert qu’en voyageant à travers le corps, le coronavirus est capable d’endommager le vles vaisseaux sanguins et le cœur.

Avec des informations d’El Universal