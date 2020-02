Un coronavirus infecté en France est décédé: c’est le premier décès hors d’Asie

Un patient chinois infecté par le nouveau coronavirus et hospitalisé à Paris depuis la fin janvier est décédé, A annoncé samedi la ministre française de la Santé Agnès Buzyn.

La mort de cet homme, un touriste de 80 ans, est «le premier hors d’Asie, le premier d’Europe», A souligné le ministre lors d’une conférence de presse. Jusqu’à présent, il n’y a eu que trois décès en dehors de la Chine continentale: aux Philippines, à Hong Kong et au Japon.

Le défunt, originaire de la province du Hubei – le plus touché de Chine -, Il est arrivé en France le 16 janvier et admis à l’hôpital de Bichat depuis le 25 janvier de la capitale française. Il était dans un état très grave, avec respiration artificielle.

Buzyn, qui a comparu devant la presse, a expliqué que il y a six autres patients atteints de la maladie Ils sont hospitalisés en France, mais leur situation n’est pas préoccupante.

L’épidémie de coronavirus a déjà fait 1 523 morts et 66 492 personnes touchées en Chine. Les autorités sanitaires de ce pays ont confirmé vendredi 2641 nouveaux cas et 143 autres décès, dont 139 dans la province du Hubei, où se trouve Wuhan, ville d’origine de l’épidémie, deux dans le Henan, une à Pékin et une autre à Chongqing.

Bien que la Chine soit l’épicentre de l’épidémie et le pays le plus touché, le coronavirus s’est déjà propagé à d’autres pays d’Asie du Sud-Est et des cas ont également été détectés en Europe et en Amérique.