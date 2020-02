Un cousin éloigné des méduses peut vivre sans travailler les mitochondries

Dans le muscle rosé de certains saumons du Pacifique vit un cousin éloigné des méduses qui

prospère sans travailler les mitochondries, la partie productrice d’énergie des cellules pensé

être une pierre angulaire de la vie animale, suggère une étude.

Il y a environ 2 milliards d’années, l’ancêtre de tous les eucaryotes

– le grand groupe d’organismes avec des cellules complexes qui comprend tout

des érables aux lamantins – englouti une bactérie, frappant mutuellement

relation bénéfique (SN: 2/14/20). Finalement, cette bactérie a évolué en mitochondries,

la machine cellulaire qui convertit la nourriture et l’oxygène en énergie, un processus

appelé respiration aérobie. Les mitochondries conservent bon nombre des instructions

respiration aérobie dans leur propre génome, distinct de l’ADN d’un organisme hébergé

dans le noyau d’une cellule.

Alors que quelques eucaryotes unicellulaires ont

adapté aux environnements pauvres en oxygène en abandonnant leurs génomes mitochondriaux,

leurs mitochondries inutiles, les scientifiques avaient supposé que les animaux plus complexes

ne pourrait pas s’en tirer sans eux. Mais un parasite

Le bidon cnidaire, rapportent les chercheurs le 24 février dans le PNAS. Ce cnidaire – un groupe d’animaux qui comprend des méduses

et les polypes coralliens – peuvent remettre en question les hypothèses de base des biologistes sur ce que

les animaux peuvent faire.

Dorothée Huchon, biologiste évolutionniste à

Université de Tel Aviv en Israël et ses collègues ont analysé les génomes des membres

d’un groupe important et particulier de cnidaires microscopiques et parasitaires appelés Myxozoaires,

et a constaté que le génome mitochondrial d’une espèce manquait. Microscopie

a révélé des structures semblables à des mitochondries dans Henneguya salminicola, bien que les chercheurs

doute qu’ils sont capables de respiration aérobie.

La perte peut être une adaptation à H.

environnement pauvre en oxygène de Salminicola. Comme les autres Myxozoaires, il saute pendant

son cycle de vie entre deux hôtes – les poissons, en particulier le saumon, et les vers annélides.

En plus d’un abri, le parasite peut également dépendre de ses hôtes pour

l’énergie, au lieu de ses propres mitochondries. Élimination inutile et encombrante

L’ADN grâce à l’évolution aurait pu aider le parasite à économiser de l’énergie, donnant à H. salminicola une longueur d’avance sur son

cousins ​​myxozoaires remplis de mitochondries.

Alors que les biologistes pensent que les mitochondries sont les

puissances essentielles derrière les modes de vie plus compliqués des eucaryotes, Huchon

dit que cette étude montre que les choses ne sont peut-être pas si simples. «L’évolution peut prendre

la vie dans des directions amusantes », dit-elle.