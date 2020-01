Un cratère d’impact de 2,2 milliards d’années est le plus ancien de la Terre jamais enregistré

Un cratère de 70 kilomètres de large en Australie-Occidentale a officiellement valu le titre de l’impact enregistré le plus ancien de la Terre. Le cratère de Yarrabubba est âgé de 2,2 milliards d’années, plus ou moins 5 millions d’années, rapportent les chercheurs le 21 janvier dans Nature Communications.

Le déplacement des plaques tectoniques et l’érosion ont essuyé une grande partie de

la preuve pour de nombreux cratères de plus de 2 milliards d’années, laissant une lacune dans notre compréhension

de la façon dont il y a longtemps les impacts des météorites ont pu affecter la vie de la planète et

atmosphère (SN: 18/12/18). Scientifiques

ont découvert d’anciens matériaux d’impact datant de plus de 2,4 milliards d’années sur des sites ailleurs

en Australie occidentale et en Afrique du Sud, mais pas de cratères correspondants.

Yarrabubba, situé sur l’une des plus anciennes plaques de croûte terrestre appelée

Le craton de Yilgarn, ajoute plus de 200 millions d’années au record d’impact. le

le précédent recordman était le cratère Vredefort en Afrique du Sud.

Les scientifiques avaient estimé que Yarrabubba se situait entre 2,6 milliards et

1,2 milliard d’années, sur la base de recherches antérieures datant de roches autour du

site d’impact. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont identifié l’âge du cratère en datant

microstructures dans la roche cristallisée qui se sont formées lorsque l’impact s’est produit.

Datant du plus ancien cratère de la Terre n’était pas la seule découverte passionnante, dit

étudie le co-auteur Timmons Erickson, géologue à la NASA Astromaterials Research &

Division des sciences de l’exploration à Houston. L’âge du cratère met l’impact à

la fin d’une ancienne période glaciaire. Une simulation informatique suggère qu’une taille Yarrabubba

l’impact aurait libéré jusqu’à 200 billions de kilogrammes de vapeur d’eau dans le

l’atmosphère, qui, selon les chercheurs, aurait pu réchauffer la planète et faire fondre la glace

feuilles.