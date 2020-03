Un créateur espagnol habille les dernières mariées tandis que le coronavirus paralyse les mariages

Par Luis Felipe Castilleja

BARCELONE, 31 mars (.) – Avec un masque chirurgical et des gants en latex, la créatrice de robes de mariée espagnole Inma García coupe de longues bandes de tissu ivoire et de satin de tulle dans son atelier de Barcelone pour confectionner une robe de mariée pour un Client mexicain.

Elle termine la robe elle-même parce que ses employés sont en quarantaine et son usine est fermée depuis le 16 mars après que deux travailleurs ont été testés positifs pour le coronavirus.

L’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la pandémie, est le deuxième plus grand exportateur de robes de mariée au monde après la Chine. Une grande partie de l’industrie est concentrée dans la ville méditerranéenne de Barcelone.

“Nous essayons de servir les mariées qui n’ont pas reporté leur mariage”, explique Garcia, debout dans une pièce avec des balles de dentelle empilées et des tissus ornés de paillettes. “Nous sommes venus confectionner cette robe pour nous assurer que la mariée puisse se marier avec bonheur”, a-t-elle ajouté.

L’activité de García a été affectée sur plusieurs fronts: les mariages ont été reportés, les salons dans lesquels il réalise la plupart de ses ventes ont été annulés et les chaînes d’approvisionnement des tissus italiens fins qu’il utilise ont été paralysées.

“Toutes nos commandes de tissus sont en attente. Ce n’est pas seulement que nous n’avons pas de travailleurs, mais nous n’avons pas de matières premières avec lesquelles travailler”, dit-il. Aucune nouvelle commande de robes n’arrive.

Le gel soudain de son entreprise est représentatif de la paralysie que traverse l’économie espagnole, où les petites entreprises représentent près des trois quarts du marché du travail.

Le gouvernement, comme beaucoup d’autres dans le monde, a annoncé un ensemble de mesures de plusieurs millions de dollars pour aider l’économie à surmonter l’éclosion, telles que l’octroi de prêts garantis par l’État aux entreprises et le versement d’avantages aux employés licenciés temporairement.

Cependant, les petites entreprises à travers le pays font face à une ampleur de perturbations sans précédent.

La semaine de la mode nuptiale Valmont à Barcelone est l’un des plus grands événements du calendrier de l’industrie du mariage, réunissant des centaines de clients et de marques du monde entier pour acheter et vendre. Mais la date d’avril a été reportée à juin.

«C’est là que nous réalisons la plupart de nos ventes tout au long de l’année», explique Garcia, debout à côté d’une étagère de robes blanches enveloppées de plastique ornées de diamants et de dentelles.

“Nous gardons nos attentes basses quant à savoir si cela aura lieu en juin car les pays sont complètement fermés”, a-t-il ajouté.

(Écrit par Sonya Dowsett; Traduit par Andrea Ariet à la salle de rédaction de Gdansk)