Un cycliste italien rompt la quarantaine et entre dans la mer pour éviter d’être condamné à une amende (VIDEO)

Le déclenchement de coronavirus (COVID-19) a causé plusieurs pays dans le continent européen mettre en œuvre des mesures de sécurité et de santé strictes pour empêcher la propagation du virus.

Tel est le cas de Italie, l’une des entités avec les cas les plus positifs avec Espagne où sa population a été contrainte de respecter les mise en quarantaine depuis plusieurs jours maintenant, un fait qui a conduit plusieurs personnes au désespoir alors qu’elles étaient isolées.

Pour cette raison, le cas d’un sujet de Salento, Italie, une des zones côtières de Otranto qui a décidé de ne pas respecter mise en quarantaine et quitter leur domicile malgré les amendes financières et administratives que cela représente.

Et est-ce que l’homme a décidé de faire un tour dans son vélo, ce qui a amené des éléments de la police à le persécuter pour le faire rentrer chez lui; cependant le cycliste Il a toujours refusé et a même choisi de sauter à la mer avec tout et son véhicule à deux roues.

Bien qu’il ait continué sa marche sur quelques mètres, il a ensuite choisi de quitter les eaux et de se diriger vers le les autorités de leur plein gré.

Il est à noter que l’action du jeune cycliste lui coûtera entre 400 ou 3 mille euros.

