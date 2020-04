Un documentaire sur l’origine du coronavirus assure que le Parti communiste chinois a caché qu’il était synthétique et divulgué d’un laboratoire

Selon un nouveau documentaire qui a enquêté sur l’origine du nouveau coronavirus, qui, au 11 avril, avait causé près de 1 800 000 cas de COVID-19 dans le monde, avec près de 110 000 décès, il est peu probable que la cause de la pandémie qui a empêché la planète d’être dans le marché aux animaux de Wuhan, car il a insisté pour présenter le gouvernement de La Chine. Sur la chaîne YouTube Carrefour, du journal The Epoch Times, le journaliste Joshua Philipp tracé une voie alternative menant à la laboratoire de biosécurité niveau 4 de l’Institut de virologie de cette ville, où, en tant que circonstance aggravante, SARS-CoV-2 aurait pu être une conception ou une recombinaison de fragments de différents virus pour faciliter leur entrée humain, partie de l’étude réalisée par le scientifique Shi Zhengli.

Selon Philipp, qui “écrit sur la subversion, la guerre sans retenue et l’espionnage manifeste de la Chine”, selon son profil sur Twitter, avant de quitter le marché —Où d’autre part les chauves-souris ne sont pas vendues, le premier porteur suspect du coronavirus – le virus aurait dû y pénétrer, car il existe des preuves scientifiques, depuis le début des infections, qu’il y avait des cas qui n’étaient pas liés à cet endroit, en plus des diverses manifestations de la tentative de Pékin pour contrôler le récit de la trajectoire de COVID-19.

Dans le cadre d’une enquête pour le journal multilingue, fondé par John Tang et d’autres citoyens américains d’origine chinoise liés au mouvement spirituel Falun Gong y bloqué en Chine continentale, Philipp a commencé par suivre première communication officielle, un document daté du 30 décembre 2019 de la Commission nationale de la santé, qui parlait de “apparitions successives de cas de pneumonie d’origine inconnue»Et a demandé aux centres de santé de signaler des cas similaires. Le lendemain, le Marché de Huanan, à Wuhan, qui a été fermé le 1er janvier 2020, tandis qu’un autre document du gouvernement parlait de “preuves évidentes de transmission entre humains“

Après avoir désinfecté le site, quelque chose qui L’origine du coronavirus de Wuhan Philipp comparé à “la destruction de la scène du crime”, l’Institut de virologie du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) a annoncé que “33 des 585 échantillons environnementaux du marché de Huahan ont révélé contenu en acides nucléiques du nouveau coronavirus, et que le virus a été isolé avec succès, ce qui suggère qu’il provenait d’animaux sauvages vendus sur le marché. “

Cela équivalait à conclusion officielle du Parti communiste chinois (PCC): Le virus a commencé dans un centre de vente d’animaux sauvages pour la consommation humaine.

Quelques jours plus tard, un article de Science contesté cette hypothèse: “Le marché animalier de Wuhan n’est peut-être pas à l’origine du nouveau coronavirus qui se propage à l’échelle mondiale.” Le texte cite une étude publiée dans The Lancet, dans laquelle 41 cas de COVID-19 ont été analysés soigné dans le Hôpital Jin Yin-tan, le premier de la ville destiné à cette maladie. Sean Lin, ancien directeur de la branche virus de l’Institut de recherche militaire Walter Reed (WRAIR), a interprété le travail du documentaire Crossroads: «Il contient des informations importantes, comme L’apparition des symptômes chez le premier patient était le 1er décembre et n’était pas liée au marché de Huanan“

L’expert a déclaré à Philipp: «La principale conclusion est que dans cette étude, nous avons compté 41 patients et 14 d’entre eux se sont avérés ne pas être liés au marché d’animaux, ce qui représente plus d’un tiers. Oui personne ne vend de chauves-souris sur le marché animal, en plus ». Le studio a été signé, en tant qu’auteur principal, par Directeur adjoint de l’hôpital Jin Yin-tan, Chaolin Huang.

D’autres travaux ultérieurs sur plus de patients ont confirmé la même chose, comme un sur 99 cas “, dont 50 n’avaient pas d’antécédents d’exposition au marché animal“—Le journaliste a synthétisé—, ou l’analyse de Daniel Lucey, épidémiologiste à l’Université de Georgetown, qui considérait que «si les données étaient exactes, le premier cas d’infection par le virus serait novembre 2019 étant donné le période d’incubation; en d’autres termes, le virus aurait dû arriver sur le marché avant sa sortie. »

Cependant, «le critères délivrés par l’hôpital [donde se realizó esa primera comprobación] pour déterminer si un patient avait le nouveau coronavirus étaient: 1) un Historique des contacts du marché de Huanan; 2) fièvre; 3) séquence complète du génome ».

Gordon Chang, un expert des affaires asiatiques, a estimé que dans le contexte général “les chiffres que nous recevons de la Chine sur les nouvelles infections et les décès sont tout simplement très suspects”. Il a ajouté: “Nous savons que Pékin a supprimé les informations sur l’épidémie pendant six semaines en décembre et janvier puis, quand ils l’ont officiellement reconnu, le 21 janvier, ils ont lancé une campagne pour retirer des informations. “

Le général de brigade Robert Spalding, ancien directeur de la stratégie de la Conseil national de sécurité américain (NSC) et un chercheur de l’Institut Hudson, a ajouté qu’en 2003, il était en Chine lorsque l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère a été (SRAS), et que «la réponse actuelle, en perspective avec ce que j’ai vu alors, est exactement la même».

Après avoir terminé la première partie du documentaire, “L’histoire du marché de Wuhan”, la seconde, “La séquence génétique mystérieuse“, Analyse des détails scientifiques qui indiqueraient que le le virus n’a pas été naturellement transmis d’une espèce à l’autre ni de origine spontanéemais synthétique. 11 janvier Zhang Yong Zhen, du Centre de santé publique clinique de Shanghai, Université Fudan, a publié une analyse dans Nature dans laquelle il a noté que la cause de la pneumonie atypique de Wuhan «était relie fortement les deux virus (CoVZC45 et CoVZXC21)Le documentaire a ajouté que ces virus ont été trouvés chez des chauves-souris Zhoushan dans le cadre d’une enquête sur la armée chinoise en 2018.

L’équipe de Zhang avait en fait isolé et identifié toute la séquence du génome sur 5 janvier, et l’avait communiqué aux autorités. Seulement devant lui silence Le gouvernement l’a publié le 11 janvier dans Nature. Laboratoire de Zhang il a été fermé peu de temps après.

D’ici là, de nombreux chercheurs internationaux avaient utilisé la plate-forme BLAST, de l’Institut national de la santé (NIH) des États-Unis et a confirmé ces conclusions: la virus avait 88% de similitude avec ces souches de chauves-souris, alors qu’il a montré 79% avec le SRAS et environ 50% avec la cause du syndrome respiratoire au Moyen-Orient (MERS). Il a également été constaté que la protéine de pointe du nouveau coronavirus, qui lui permet d’entrer dans le corps humain, a montré la particularité d’être égal au SRAS.

“C’est difficile de voir une protéine 100% identique quand un virus passe d’une espèce à une autre », a interprété Lin dans Crossroads. “Cela peut suggérer que peut-être que le virus a été généré par un processus d’ingénierie inverse” Coïncidé avec lui Judy A. Mikovits, biologiste moléculaire et ancien directeur du Laboratoire des mécanismes antiviraux de l’Institut national du cancer (NCI) des États-Unis, qui a ajouté: “Ça ne peut pas être une mutation naturelle. Il s’agit presque certainement d’un événement de recombinaison en laboratoire. “

Puis, évalué l’enquête de The Epoch Times, le SARS-CoV-2 a présenté, d’une part, énorme similitude avec deux coronavirus de chauve-souris qui n’avaient pas été transmis aux humains, le CoVZC45 et CoVZXC21, et d’autre part, avec le Le SRAS, qui a provoqué une épidémie humaine.

Le comité de santé de la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, a ordonné: détruire les échantillons de virus actuels. La publication d’informations sur les échantillons, les études et les données associées est interdite. » Suite à une lettre de notification n ° 3 des autorités sanitaires nationales, «la communauté scientifique chinoise auparavant active a été abandonnée silence mystérieuxDit Philipp.

La troisième partie du documentaire, “Les découvertes du Dr Shi Zhengli”, a proposé la possibilité que le SRAS-CoV-2 soit un produit de laboratoire que par erreur échappé à sa portée de confinement. Shi prend des années de recherche sur chauves-souris et coronavirus et c’est la personne qui a trouvé comment ils passent des autres espèces —Parmi eux, les chauves-souris— au humain. Depuis 2015, il travaille au Institut de virologie de Wuhan dans le domaine de virus synthétiques et son laboratoire a les ressources pour manipuler ces micro-organismes, selon Philipp.

Après avoir analysé plusieurs études Shi, menées entre l’épidémie de SRAS 2003 et l’actuelle, il s’est concentré sur l’une des Novembre 2015, publié dans La nature en collaboration avec l’équipe de recherche du plus grand expert en coronavirus aux États-Unis, Ralph Baric de l’Université de Caroline du Nord (UNC), “Dans lequel la création a été discutée synthétique d’un virus capable d’auto-réplication, qui avait le structures SARS-CoV, avec la protéine de pointe remplacée par celle trouvée dans un coronavirus de chauve-souris“Résume le journaliste, ce qui lui confère une grande capacité d’infection entre espèces.

Isolement de trois virus de chauve-souris, “dont l’un avait un protéine de pointe qui interagit avec les récepteurs humains sur la [enzima convertidora de angiotensina] ECA“Cela a provoqué une controverse parmi les scientifiques. Simon Wain-Hobson de l’Institut Pasteur en France a averti dans Nature: “Si le nouveau virus venait à fuir, personne ne pourrait prédire sa trajectoire.”

Selon Mikovits, les recherches de Shi “prouvent ou soutiennent fortement l’hypothèse selon laquelle il n’est pas possible que [el coronavirus causante del COVID-19] a été généré par transmission zoonotique naturelle, mais il devait provenir d’un hôpital, d’un laboratoire, presque certainement des installations de recherche niveau de biosécurité 4 à Wuhan“

En 2018, Shi a donné une conférence sur le coronavirus des chauves-souris et les infections interspécifiques à l’Université Jiao Tong de Shanghai; cependant, “les enregistrements ont été supprimés du site Web»De l’institution, Philipp a trouvé en les recherchant. Je voulais analyser un autre élément frappant qui, après l’épidémie de Wuhan, un groupe de chercheurs de l’Inde a trouvé dans le SARS-CoV-2.

Les scientifiques ont publié une étude préliminaire sur la protéine de pointe du nouveau coronavirus et ont découvert “quatre séquences insérées qui n’étaient pas dans le SRAS“Original, mais provenait du virus de l’immunodéficience humaine, VIH. “Shi les a discrédités”, a poursuivi le documentaire. Mais il n’a pas nié officiellement l’affirmation selon laquelle le micro-organisme à l’origine du COVID-19 semblait avoir des fragments de matériel vivant dans les chauves-souris et des fragments de matériel vivant chez l’homme.

“Ils travaillent sur le développement d’un coronavirus pour les hôtes humains, ce qui nous amène à la question de pourquoi quelqu’un créerait-il un coronavirus qui peut infecter les humainsDit Spalding. “Quel serait le but de cette enquête? Est-ce pour une arme à feu? Est-ce pour vendre plus tard un vaccin dont être les seuls bénéficiaires? »

L’avant-dernière partie du documentaire, «El Wuhan P4 Lab Secret“Il a analysé cela après l’isolement de Wuhan le 23 janvier Shi a publié sur La nature un article qui indiquait une source naturelle du coronaviruschauves-souris en consonance avec la version des autorités chinoises sur le marché où les animaux sauvages étaient vendus pour la gastronomie.

“En même temps, les autorités accès restreint à tous les décès de virus, qui a empêché des experts internationaux de se joindre à l’enquête et a utilisé la télévision nationale calomnier les médecins, comme Li Wenliang, qui a révélé l’épidémie, pour avoir répandu des rumeurs », a rappelé Philipp au médecin décédé de COVID-19. Et contrairement à d’autres épisodes de confinement d’autres virus ces dernières années, l’Institut de virologie de Wuhan n’a pas été impliqué dans les efforts.

Le journaliste a souligné que, alors que plusieurs scientifiques «dénonçaient, de leur vrai nom, que le [mal] Shi Zhengli Laboratory Hazard Control aurait pu provoquer une fuite du virus de Wuhan », Chen Wei, expert en armes biochimiques de l’armée chinoise, a pris le contrôle du laboratoire P4. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Le chercheur de l’institut avait été patient zéro et était décédé, et le président Xi Jinping a conduit un loi sur la biosécurité, associé au documentaire.

Quelque chose de frappant s’est également produit à cette époque, a noté l’origine du coronavirus de Wuhan: le L’Institut de virologie demandait un brevet pour l’utilisation du remdesivir dans COVID-19. Un de ses administrateurs, fils d’un membre important du PCC, Jian Zemin, a des intérêts privés dans une entreprise pharmaceutique dirigée par un autre fils de l’élite communiste.

C’est précisément dans le Les années de pouvoir de Jian que deux militaires chinois ont publié un rapport intitulé “Guerre sans restrictions”, où “des stratégies sont discutées pour qu’une nation moins forte qu’une autre puisse la combattre dans le contexte de la guerre moderne”, a résumé Philipp. Il a cité l’un des auteurs, Qiao Liang: “Après la première crise dans le détroit de Taiwan, nous avons compris que s’il y avait un combat direct entre les branches chinoises et américaines, nous serions désavantagés. Par conséquent, nous avions besoin d’une nouvelle stratégie pour aider nos militaires à tordre l’équilibre des pouvoirs. “

Ce serait la guerre sans restriction, a expliqué le documentaire: “Elle pourrait être associée à l’armée, y compris guérillas, terrorisme et guerre biochimique, ou il pourrait ne pas être militaire, comme le trafic de drogue, empoisonnements, destruction de l’environnement et propagation de virus informatiques“

Dans sa dernière section, “Face à la pandémie”, le travail de Philipp a analysé que “la campagne de propagande, qui s’est intensifiée ces dernières semaines, vise principalement à détourner le blâme pour la manipulation bâclée du régime chinois du virus de Wuhan, semer le désaccord international et présenter l’image que le régime a contenu l’épidémie. ” Les mêmes scientifiques chinois qui ont divulgué des informations ou déposé des plaintes ont rejeté les demandes d’interview de The Epoch Times, décrites dans le film comme Réseau de censure PCC géant jetés sur les virologues du monde ».

Devant les preuves que “la Le PCC a violé les réglementations sanitaires internationales, les États-Unis et la communauté internationale doivent reprendre conscience et agir “, a conclu The Origin of the Wuhan Coronavirus. “Chaque fois que [el coronavirus] reviens -pparce qu’il va revenir, parce qu’il va être avec nous en permanence maintenant, et il va revenir– chaque personne qui tue, chaque personne qui endommage, sera directement imputable au PCC “, a-t-il déclaré à Spalding, après avoir rappelé que depuis mars différentes nations ont entamé des actions en justice et dans des organisations internationales exiger que la Chine paie des dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars causés aux économies par COVID-19.