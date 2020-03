Un drone frontalier capture une incursion d’immigrants dans le désert du Texas

Les douanes et la protection des frontières (CBP) et l’Agence américaine des opérations aériennes et maritimes (AMO) ont utilisé un drone pour surveiller le passage des migrants illégaux. Un enregistrement montre comment un groupe d’immigrants essaie de traverser le désert du Texas. L’agence CBP-AMO a publié, sur son compte Twitter, des images exclusives filmées par le drone frontalier.

Un drone frontalier a capturé l’incursion d’immigrants d’Amérique centrale tentant de traverser le désert redouté pour atteindre les États-Unis.

La mise en œuvre de ce drone frontalier, un avion sans pilote connu sous le nom d’UAS Vader, fait partie d’une stratégie du Département des douanes et de la protection des frontières (CBP) et de l’Agence des opérations aériennes et maritimes (AMO), pour freiner la vague migratoire.

Les agences CBP-AMO ont publié, sur leur compte Twitter, des images exclusives filmées par le drone frontalier.

Photo / Capture du monde hispanique

L’enregistrement montre un groupe d’immigrants marchant d’affilée le long des routes sablonneuses du désert du Texas dans l’obscurité totale.

À environ 50000 pieds de haut, le drone frontalier CBP-AMO a capturé le moment exact où environ 60 immigrants pressés cherchaient le bon chemin pour ne pas se perdre dans le désert, catalogué par les derniers survivants comme un enfer.

L’enregistrement du drone frontalier a été posté sur le réseau social accompagné d’un message d’alerte et d’avertissement contre les immigrés, qui ont décidé de surmonter le danger afin de retrouver le rêve américain.

«Les yeux d’AMO dans le ciel ont encore frappé! Nos opérateurs de SAMU ont détecté un groupe de 50 à 60 personnes illégalement présentes aux États-Unis », était le message écrit dans le social.

Après la publication du tweet, l’enregistrement nocturne du drone frontière a atteint 533 reproductions.

Là aussi, le texte a émis un avertissement précis après la découverte d’immigrants par le drone frontalier.

Photo / Capture du monde hispanique

L’agence CBP-AMO a indiqué que la patrouille frontalière du Texas avait reçu l’ordre de les arrêter immédiatement, mais il n’a pas encore été vérifié si la procédure avait été appliquée.

