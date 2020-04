Un éditeur du New York Post annonce au personnel que les affaires sont «drastiquement perturbées» par le coronavirus et annonce des licenciements

Michael Nagle

L’éditeur de l’un des derniers quotidiens tabloïds de New York a déclaré que son activité avait été “considérablement perturbée” par l’impact économique de la crise des coronavirus.

Mercredi, lors d’une série d’appels avec des membres du personnel, l’éditeur du New York Post, Sean Giancola, a annoncé que la société prendrait des mesures de réduction des coûts importantes pour maintenir la publication à flot suite à la “baisse significative de la demande de publicité”, car les fermetures d’entreprises ont réduit les budgets. .

Des personnes familières avec l’affaire ont déclaré à The Daily Beast que plus d’une douzaine d’employés avaient été licenciés. “Le papier est en train de mourir”, a déclaré un membre du personnel qui a été haché.

Au cours des dernières semaines, le Post, propriété de Rupert Murdoch, a déclaré à son personnel à temps partiel des «coureurs» – les journalistes de rue qui transmettent des copies à la salle de rédaction – qu’ils recevraient des congés de plusieurs mois sans salaire jusqu’à ce que la crise soit levée. plus de. L’équipe qui travaille sur le supplément de luxe du journal Alexa a également été mise en congé vendredi dernier aux côtés de plusieurs membres du personnel du département des sports.

Mais lors de la réunion de mercredi, Giancola a déclaré que le Post prendrait un certain nombre de mesures supplémentaires. La publication prévoit de geler toutes les nouvelles embauches, de couper et même d’éliminer la plupart des budgets indépendants et de licencier du personnel. Et bien que l’éditeur ait déclaré qu’il prévoyait de ramener le personnel en congé après plusieurs mois, il a déclaré qu’il ne pouvait garantir de nouvelles licenciements dans un proche avenir.

«À la lumière des défis de l’industrie, des mesures d’économie sont prises, notamment des réductions d’emplois dans les secteurs commercial, opérationnel et éditorial», a déclaré un porte-parole du Post au Daily Beast. «Cette mesure a été prise à contrecœur pour assurer la stabilité et la durabilité à long terme de nos marques. La famille Post apprécie profondément les nombreuses contributions des professionnels de confiance qui évoluent en cette période difficile. »

“Je m’en voudrais de ne pas être honnête avec tout le monde et de dire que l’avenir est très incertain dans les médias et dans les affaires, et cela pourrait changer”, a déclaré Giancola, notant que le Post n’avait pas de plans immédiats pour plus de licenciements.

L’histoire continue

Les coupures interviennent après que News Corp a annoncé qu’elles cesseraient d’imprimer 60 journaux dans le pays natal de Murdoch en Australie et la nomination de consultants Deloitte pour aider à réduire les coûts et à restructurer l’entreprise en deçà de laquelle se vantent des têtes de série comme The Australian et The Daily Telegraph.

Pendant ce temps, de l’autre côté de l’étang, Murdoch’s News, au Royaume-Uni, propriétaire du Times et du Sun, a demandé à certains membres du personnel de prendre un congé sans solde.

Le principal concurrent du Post, le New York Daily News, a annoncé la semaine dernière des départs, tandis que d’autres membres du personnel ont été précédemment frappés par des réductions de salaire comprises entre 2 et 10% pour tout employé gagnant 67 000 $ ou plus.

Note de la rédaction: cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que Giancola a dit «radicalement perturbé» lors de la réunion, et non «radicalement détruit». Nous regrettons l’erreur.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Vous avez un conseil? Envoyez-le à The Daily Beast ici

Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque jour. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.