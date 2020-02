Un enseignant hispanique fait face à un procès pour abus sexuel sur des enfants

Violence sexuelle: Isaac Flores, 25 ans, est accusé d’avoir invité l’un de ses élèves de 16 ans dans une chambre de motel où ils ont fait l’amour, fumé de l’herbe et bu de l’alcool. Flores était un entraîneur de football et de basket-ball américain au lycée de Santa Rosa, dans la ville de Santa Rosa au Texas, et a appelé un autre enseignant à participer aux fêtes où davantage d’étudiants sont arrivés. Le juge qui prend l’affaire Flores a déterminé que son procès n’était plus retardé et a ordonné que les audiences commencent le 5 mars 2020 pour déterminer sa culpabilité ou son innocence.

Isaac Flores, un professeur de lycée au Texas, fera enfin face à son procès accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec l’un de ses élèves de 16 ans.

Pour Flores, 25 ans, la date est déjà arrivée car la première audience de son procès est prévue le jeudi 5 mars 2020 devant la juge Gloria Rincones, du 444 District Criminal Court du comté de Cameron.

Ce jour-là commencera les délibérations pour déterminer leur culpabilité ou leur innocence dans les graves accusations de relations inappropriées entre un enseignant et un élève, deux chefs d’agression sexuelle grave d’un mineur et quatre accusations de distribution de marijuana qu’il a fumé avec la jeune fille.

Selon les pièces du dossier, consultées par Monde hispaniqueEn 2018 et 2019, Flores était professeur au lycée de Santa Rosa dans la petite ville de Santa Rosa, dans le sud-est du Texas et presque à la frontière avec le Mexique, une région de l’État principalement habitée par des hispaniques.

L’enquête indique que depuis novembre 2018, le professeur Flores a établi une amitié avec l’une de ses étudiantes de 16 ans, à l’époque, et avec qui il a commencé à se voir en dehors de l’école.

La jeune fille a témoigné devant les autorités du bureau du shérif du comté de Cameron (CCSO) que depuis qu’elle a rencontré le professeur, elle était avec lui pour avoir des relations sexuelles au moins deux fois par semaine.

Au cours de ces rencontres sexuelles, l’enseignante et la fille ont également fumé de la marijuana que l’homme a amenée dans la pièce.

En outre, la jeune fille invitait parfois d’autres de ses camarades de classe et Flores appelait également un autre enseignant, Josué Cepeda, qui avait des relations avec l’une des autres filles.

Joshua Cepeda, 35 ans, est également inculpé des mêmes charges pesant sur Flores, mais son procès est mené séparément.

Le professeur aurait organisé ses rencontres avec les adolescents du motel Texas Inn dans la ville de La Feria, au sud de Santa Rosa, afin que personne ne les reconnaisse.

En plus d’avoir des relations sexuelles en groupe et de fumer du pot, les filles ont admis qu’à l’hôtel, elles buvaient de l’alcool que les deux professeurs leur avaient donné jusqu’à ce qu’elles soient intoxiquées.

Cependant, l’histoire du sexe et des drogues parmi les enseignants et leurs élèves a été découverte parce que quelqu’un a appelé les agents fédéraux au Texas de l’Office of National Security Investigations (HSI) de l’Exploitation Unit a Mineurs, et a révélé les détails de tout ce qui s’est passé entre les éducateurs et les filles.