Un épidémiologiste vétéran du SRAS et du MERS partage ses connaissances sur le coronavirus après un voyage en Chine

Alors que la plupart des gens faisaient ce qu’ils pouvaient pour éviter l’épicentre de la nouvelle épidémie de coronavirus, W. Ian Lipkin s’est discrètement envolé pour la Chine pour se rapprocher.

W. Ian Lipkin. Crédit: Columbia University

Lipkin, professeur d’épidémiologie à la Mailman School of Public Health de l’Université Columbia, s’est également rendu en Arabie saoudite en 2012 pour enquêter sur les premiers cas de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Et il est allé en Chine au début des années 2000 pour étudier le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué près de 800 personnes. Cette fois, dit-il, son objectif principal au cours de son séjour d’une semaine dans le pays était de déterminer avec quels fonctionnaires et chercheurs locaux de la santé publique il pourrait le mieux collaborer afin de découvrir ce qui a déclenché l’épidémie actuelle du nouveau coronavirus – maintenant appelé COVID- 19 — et de déterminer ce qui peut être fait pour éviter une répétition.

Lipkin s’est entretenu avec Scientific American depuis son domicile de New York, où son université lui a demandé de subir une quarantaine de 14 jours et de signaler sa température deux fois par jour jusqu’à la fin de la période d’incubation du virus. Il dit qu’il devient fou et frustré de ne pas pouvoir poursuivre ses recherches et qu’il planifie son prochain voyage en Chine, peut-être dès la fin de sa quarantaine.

[An edited transcript of the interview follows.]

Qu’espériez-vous accomplir lors de votre récent voyage?

Quand je vais quelque part dans une épidémie, j’ai vraiment une approche opportuniste: vous y allez; vous faites une évaluation de la situation. Vous vous promenez comme [the TV forensics drama] CSI et essayez de comprendre tout ce que vous pouvez sur les origines de l’épidémie.

Qu’est-ce que tu cherches?

Vous essayez de comprendre qui, parmi les gens que vous rencontrez, est vraiment compétent et sincère, [as well as] qui est sincère mais pas capable de [acting] en raison soit de défis organisationnels, soit d’un manque de ressources. Vous essayez également d’avoir une idée de l’arc de leadership – qui va avoir l’impact que vous voulez.

Quelles sont les questions clés auxquelles vous et les experts sur le terrain tentez de répondre?

Comment évaluez-vous qui est infecté et qui ne l’est pas? Quelle est la valeur du dépistage de la température? Comment vous assurez-vous que vous avez un contrôle de qualité, donc si quelqu’un vous dit qu’il est négatif ou positif [for the virus], Savez-vous ce que cela veut dire? Comment allez-vous prendre des décisions concernant les tests que vous allez utiliser pour savoir si une personne est infectieuse ou non? Combien de temps le virus persiste-t-il en surface? Comment les gens peuvent-ils être infectés? L’approvisionnement en sang est-il sûr? Comment allez-vous avec les équipements de protection individuelle? Vous en avez assez? Si tout est fermé, comment obtenez-vous de la nourriture? Ce sont vraiment les questions clés qui sont venues au premier plan.

Vous avez passé la semaine à Pékin et à Guangzhou, une ville de la deuxième province la plus touchée, mais pas à Wuhan, où la flambée a commencé. Pourquoi?

Je ne suis allé dans aucun hôpital ni à Wuhan, car si je le faisais, je crains de ne pas pouvoir rentrer. Je suis allé aussi loin que possible et je suis toujours autorisé à rentrer aux États-Unis. [Editor’s Note: U.S. citizens who have been to China’s province of Hubei, where Wuhan is located, within the past two weeks may be subject to 14 days of federal, state or local quarantine.]

Avez-vous été en contact avec des responsables américains pendant votre séjour?

Au quotidien, j’appelais mes collègues du [National Institutes of Health and the Centers for Disease Control and Prevention] et dites-leur ce que j’apprenais. J’obtiendrais des informations plus précises que celles dont disposaient ces agences sur le nombre de cas, sur ce qui était connu ou non et sur qui faisait quoi.

Ils n’ont pas accès à vous?

J’ai une réputation différente et je peux aller à peu près partout où je veux. Je ne peux pas [necessarily] reviens.

Une récente étude suggère que le pangolin – un fourmilier en voie de disparition et recouvert d’écailles – pourrait être l’animal qui a transmis le virus aux gens sur un marché public à Wuhan. Est-il même important actuellement de savoir quel animal était le lien crucial entre les chauves-souris – d’où l’on pense que de nombreux coronavirus sont originaires – et les personnes?

Je ne pense pas que beaucoup de pangolins mangent en ce moment, mais certaines femmes en Chine pensent que c’est bon pour vous si vous allaitez. Et les gens avec beaucoup de problèmes de santé pensent que c’est bon pour eux aussi. Si nous pouvons, en fait, convaincre les gens qu’il existe une source faunique pour le nouveau virus et identifier la source, et ils ne peuvent pas le contester, cela a deux avantages: j’ai lu quelque chose qui disait que 70% des pangolins sont porteurs de ce virus. Si tel est le cas, c’est bon pour les pangolins – c’est l’argument pour ne pas les consommer.

Cela renforce également ce point, que je faisais valoir à tout le monde en Chine: j’ai dit: «Écoutez, les gars, je vous en ai parlé en 2003, 2004 et 2005 et chaque année depuis. Nous ne pouvons pas avoir ces marchés de la faune. »Je pense que, finalement, nous allons obtenir une certaine traction. Cette épidémie est peut-être la chose qui nous permet de faire valoir ce point sans équivoque, car elle coûte tellement cher au gouvernement chinois.

D’après ce que vous avez vu, pensez-vous que le gouvernement gère cette crise aussi bien que prévu? Ou cette catastrophe était-elle évitable?

Il y a de très bonnes personnes qui y travaillent – très dévouées. Je me demande: si nous avions une épidémie comme celle-ci aux États-Unis, combien de personnes avons-nous qui travailleraient 24 heures sur 24? Je ne sais pas. J’espère que nous n’aurons jamais à répondre à cette question.

Il y avait des fonctionnaires du gouvernement municipal chinois qui étaient clairement endormis à l’interrupteur ou en mode de déni, car l’épidémie n’aurait pas dû arriver à ce point. Il y a eu des signaux très tôt qui ont été ignorés. Je ne sais pas à quelle hauteur la chaîne est passée.

Vous avez été à Guangzhou plusieurs fois auparavant. L’ambiance était-elle différente cette fois?

Ça n’a plus d’ambiance maintenant. C’est fondamentalement stérile. Il n’y avait personne dans les rues. Tout le monde porte des masques. Presque tout était fermé. Si vous voulez obtenir une table dans un restaurant ouvert, pas de problème, il n’y a pas d’attente.

Étiez-vous nerveux à l’idée d’attraper le nouveau coronavirus?

Je dirais que je ne suis pas complaisant. J’ai des inquiétudes. Vous pouvez l’utiliser à votre avantage. Cela vous rend plus conscient de votre environnement et plus attentif à ce que vous faites et à la façon dont vous atténuez le risque.

Quels types de précautions avez-vous prises en Chine?

Je me lavais souvent les mains et je portais un masque – c’est vraiment tout ce que je pouvais faire. J’avais des masques N95. Je les ai amenés avec moi. Et bien sûr, j’en ai laissé pour des collègues en Chine, où les masques sont rares. Je portais beaucoup de gants – pas des gants chirurgicaux mais des gants en cuir quand j’étais dans le tramway et ainsi de suite, et à l’aéroport. C’est juste prudent de faire ça. Je fais ça dans le métro ici à New York.

Y a-t-il des leçons que nous pouvons apprendre pour la prochaine fois, en supposant qu’il y aura une prochaine fois?

Nous aurions dû comprendre plus tôt qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans ce domaine. J’ai essayé de mettre en place un [international collaboration] qui abordera de manière proactive ce genre de problèmes. L’idée est que ce groupe s’engage à partager les ressources, à partager les données et à publier les résultats sur un site Web commun.Ainsi, à mesure que des infections émergentes seront détectées, les gens identifieront les risques en public et diront: «Ah, voici quelque chose que nous pouvons aborder. Que pouvons-nous faire? À quoi ça ressemble? “J’ai essayé de faire financer ce programme, et c’est très, très difficile. Je pense que c’est quelque chose qui ferait du monde un endroit plus sûr.