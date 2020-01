Un été qui a duré quinze mois et des céréales qui n’ont jamais mangé: 25 ans après la sortie d’Amigovios

Tous les jours pendant À l’été 1995, quelques minutes avant 18 heures, des centaines d’enfants ont laissé leurs vélos, balles, rouleaux ou ont quitté la piscine pour s’asseoir devant la télévision dans leurs maisons pour mettre El Trece …

«Laissez-moi rêver, à vos côtés, je ne veux pas nager dans la solitude. Laisse-moi rêver, à tes côtés, je ne veux pas nager dans la solitude. Un jeu d’été, un rêve une illusion, je ne sais pas si tu es mon ami ou le propriétaire de mon amour. Que se passe-t-il entre nous, que veux-tu de moi, je t’aime de mon côté, pour te faire plaisir. Mon amour, ce n’est pas un jeu auquel tu peux apprendre à jouer », commença-t-il à retentir de la main de Nicole Neumann

Et donc, il a ouvert ses portes la colonie de vacances Big Bang, dans laquelle Martin, Maria, Andy, Bethléem, Carlitos, Emilse, Guillermo, Maria Sol, Katty (qui passaient en septième année) non seulement passaient leurs après-midi, mais dormaient. Tout le monde était sous la garde de leurs professeurs dévoués.ugénie (Diana Lamas), Karina (Alejandra Gavilanes), Javier (Fabián Mazzei) et Willi (Andy Botana).

Mais avant que la colonie n’ouvre la saison, il devait y avoir une idée. Dans leur livre, Maestro et Vainman, 36 ans d’histoires télévisées que nous vivons tous, les auteurs du roman se souviennent: «En octobre 1994, en plein succès de Roller Coaster, le service commercial de la chaîne a soulevé le besoin de programmation: un très important annonceur de produits alimentaires lançait une nouvelle gamme de céréales pour enfants et avait besoin d’une bande pour la promouvoir et Je voulais le faire à travers un télé-théâtre. “

C’est alors que le couple s’est mis au travail pour rassembler une histoire garçons entre onze et douze ans, un segment qui à cette époque, n’avait pas de série qui les refléterait. Ils n’étaient pas grands, mais les garçons non plus, ils ont commencé à tomber amoureux, à se rebeller et ils avaient besoin de leur espace d’écran.

Le lundi 9 janvier, Amigovios a commencé. Dans ces premiers chapitres, les protagonistes étaient Andy, un bébé avec beaucoup d’argent, avait l’habitude d’avoir ce qu’il voulait mais pas l’attention de ses parents et de Martin, un garçon d’une famille modeste venu à la colonie de bourses. Il avait une sœur jumelle, María, qui après avoir été heurtée par une voiture rouge (on saura plus tard que le propriétaire de la voiture était le père d’Andy, joué par Mauricio Dayub) a été laissée en fauteuil roulant et doit subir une opération pour commencer la réhabilitation.

Peu à peu, ils seront ajoutés parmi d’autres personnages, tels que Carlitos qui est fasciné par les extraterrestres, Guille qui insiste pour “stocker” quelqu’un mais est pacifique, Bethléem qui veut toujours tout savoir, Emilise fille d’une actrice célèbre et Maria Sol qui croit qu’il est un pas plus haut que ses compagnons, entre autres.

L’été est passé, les niveaux de notation ont augmenté et l’annonceur céréalier n’est pas arrivé. Quelques jours après fin février, les auteurs avaient une autre demande: L’histoire devrait continuer. Par conséquent, j’ai dû changer le point de rencontre entre les protagonistes, ce qui ils ont quitté le soleil et la piscine pour commencer la septième année, notamment l’année sans aucun doute, la dernière de la primaire.

L’histoire s’est passée entre les murs de l’école, mais les problèmes qui ont affligé les enfants ont couvert leur monde entier: un enseignant strict, des problèmes avec les parents au sujet des protecteurs, des combats avec des frères et sœurs plus âgés, le stress des activités parascolaires et les nerfs de l’arrivée des premiers romans.

Pour le couple d’auteurs, Amigovios Ce fut l’occasion de retourner à son premier amour: l’école. «C’est pour nous plonger dans la fiction dans l’univers que nous avons parcouru depuis que nous avons reçu des professeurs du primaire à l’école Normal Mariano Acosta. Sergio et moi pratiquons environ 10 ans en tant que professeurs dans différentes écoles publiques de Buenos Aires. Parfois dans le même établissement et parfois dans différents districts scolaires », a-t-il rappelé. Jorge Maestro à Teleshow.

C’est pourquoi une fois que les garçons ont terminé la colonie, les auteurs ont choisi l’école publique comme domaine: «Il y a des personnages d’horizons socio-économiques différents, des problèmes familiaux d’enfants du quartier, des histoires d’amour, des situations dont nous avons été témoins et une partie de notre expérience d’enseignement. Les romances entre les professeurs, les choses qui vivaient dans une école publique où les garçons n’avaient pas eu «le malheur de tomber» comme un ancien président l’a exprimé offensivement, mais à qui ils ont assisté sur décision de leurs parents et parce qu’ils y ont trouvé un modèle du monde qu’ils habiteraient à l’âge adulte ».

C’est peut-être pour cela que les personnages ont eu des conflits très similaires à ceux de leurs spectateurs: «Les enfants et les adolescents pourraient vivre leurs conflits sans avoir à fréquenter un lycée réservé aux élus, à l’exception de la fille ou du pauvre garçon qui gagne la bourse. Il n’était pas non plus nécessaire de développer une histoire selon laquelle il y aurait une compétition entre patineurs, chanteurs ou basketteurs, ou que dans tous les chapitres les personnages passeraient à penser à avoir un plan pour battre l’autre. Il s’agissait de la vie des enfants en dernière année d’école primaire qui, par leur expérience aux portes de l’adolescence, à l’époque d’une télévision de valeurs, étaient destinés à devenir de bonnes personnes et des adultes responsables. »

Le scénariste et président du Television Council of Argentores Il a également rappelé qu’Amigovios signifiait le début de Pablo Culell, l’actuel producteur général de Underground, dans la production exécutive d’un programme: “Il avait la responsabilité de le faire avancer, de gérer les ressources disponibles et déjà là, il a montré le talent, les critères et le respect du rôle de l’auteur qu’il a encore dans chacun de ses succès aujourd’hui.”

Dans le sens où ils étaient Gustavo Cotta (actuel Nickelodeon) et Martín Halac (ancien Roller Coaster), mais Maestro a souligné que c’était aussi un “foyer d’acteurs”. Parmi tous les artistes qui faisaient partie du roman, il y avait Sabrina Carballo, Bethléem dans la fiction, qui a rappelé 1995 comme une année “intense” mais “marquée pour toujours, heureusement”.

Pour faire partie du projet, l’actrice a dû passer environ douze castings et dit Teleshow que chaque étape a été vécue avec beaucoup d’émotion: “Chaque fois que nous avons été informés que nous allions au tour suivant, c’était une adrénaline …”

Dès le premier test que les réalisateurs ont attribué à son personnage: «Bethléem était une foule et il a tout découvert, mais en même temps, il était dans toutes les scènes et épuisant. Tout a changé, avant d’enregistrer douze heures du lundi au samedi et dans mon cas j’étais en première année de lycée et mon école était très exigeante, ils m’ont pris un cours tous les jours … et Ils ne m’ont pas donné le temps d’étudier tout. Ce fut une grande expérience, mais très intense. J’ai quitté l’école et je suis allé directement au canal. J’ai mangé, changé et coiffé mes cheveux dans la voiture. »

L’actrice, qui fait maintenant le travail La laitue au CPM Multiescena avec Nicolas Maiques, Juan Paya, Julieta Granja et Santiago Mallarin Il a rappelé que l’impact était très fort et que c’était précisément l’école (puisqu’il n’avait pas beaucoup plus de temps) où il le remarquait le plus. “J’ai réalisé qu’Amigovios a marqué une génération. Puis ils sont venus Chiquititas et d’autres programmes, mais pour moi, c’était un programme plus représentatif de la vie quotidienne des enfants, plus populaire. “