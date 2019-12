Un étudiant de l'Université Chapingo a été retrouvé mort à l'intérieur de l'établissement après six jours de recherches

Nazareth Baptist Lara, 15 ans, a été retrouvée morte dans les locaux de l'Université autonome de Chapingo (UACH), après avoir été porté disparu pendant six jours. L'établissement a rapporté la découverte du corps sans vie de l'élève.

La jeune femme était étudiant de première année au Chapingo Agronomics High School; a été vue pour la dernière fois à proximité immédiate de l'école, située dans la municipalité de Texcoco, État de Mexico. Originaire de l'État d'Hidalgo, elle est entrée comme étudiante boursière, elle est donc restée internée sur le campus.

Le plus petit Elle a été retrouvée morte le lundi 23 décembre par des agents du parquet sur les personnes disparues. Selon les informations fournies par l'institution, son corps a déjà été identifié par des membres de sa famille et livré pour les funérailles. Ce processus a été effectué ce 24 décembre au parquet de Tecámac, vers 02h00.

Nazareth a été porté disparu le 19 décembre après que ses deux colocataires ont signalé qu'il n'était pas revenu se coucher. Selon son témoignage, L'étudiant était resté avec un ami pour manger, dans un magasin appelé "La Meche". La réunion aurait lieu à l'intérieur du campus à 17 h 00. Selon d'autres collègues, ils l'ont vue sur place jusqu'à 18 h 00. Ce fut la dernière chose qu'elle entendit d'elle.

Après le rapport de ses colocataires, Les autorités de l'UACH ont commencé les recherches. Par la suite, l'Unité juridique a officiellement coordonné la plainte avec le procureur, accompagnant le père de Nazareth au bureau du procureur régional de Texcoco.

Le dossier d'enquête par personne disparue a été ouvert le 21 décembre. Ce jour-là, les agents ministériels se sont rendus dans les locaux de l'Université de Chapingo pour Passez en revue les affaires de la jeune fille et menez des entretiens avec ses colocataires et l'enfant qu'elle a rencontré le jour de sa disparition.

Après avoir contacté la famille, des équipes de recherche ont été organisées et des alertes Alba et Amber ont été émises dans l'État du Mexique et dans tout le pays. Selon les informations de l'institution, Les 21 et 22 du mois, le recteur lui-même, José Solís Ramírez, a coordonné les brigades dans les locaux de l'école sans aucune découverte.

Ce n'est que lundi de cette semaine que le personnel du Bureau du Procureur spécialisé pour les personnes disparues est intervenu et, vers 17 heures, a retrouvé le corps de l'enfant. C'est le père qui a confirmé que c'était Nazareth.

Le directeur juridique adjoint de Chapingo, Mario Alberto SánchezIl a informé que l'institution prend en charge les frais funéraires ainsi que le transfert de la victime vers son lieu d'origine. De plus, il fournira des conseils juridiques aux parents.

"Nous regrettons profondément ce qui s'est passé et nous chercherons, institutionnellement et juridiquement, à prendre les mesures nécessaires à l'application de la justice", Le communiqué dit.

En outre, l'Unité juridique a été chargée de tenir la communauté universitaire constamment informée de tous les progrès de la recherche Bureau du procureur spécialisé en féminicides, qui prendra l'affaire.

Le Mexique traverse un moment délicat en matière de violence de genre. La loi classe le féminicide comme la mort violente de femmes parce qu'elles sont des femmes. Cette année, Au cours des 10 premiers mois, 809 cas ont été enregistrés. Tout au long de 2018, 891 avaient été enregistrés.

Cela a causé une série de manifestations et de protestations dans différents états du pays, y compris la capitale, où les marches les plus massives ont eu lieu au cours des derniers mois.

Au cours des dernières semaines, un an après le début de la présidence d'Andrés Manuel López Obrador, des milliers de femmes ont manifesté dans différentes parties du pays et ils ont réalisé une performance intitulée «Un violeur à votre façon», créée par un groupe féministe chilien et dont l'interprétation a été reproduite dans différentes villes du monde.