Un étudiant et un enseignant meurent lors d’une fusillade à l’école au Mexique

MEXIQUE (AP) – Un élève de 11 ans a tiré avec deux pistolets sur des enseignants et des camarades de classe dans une école de la ville de Torreón, dans le nord du pays, tuant un enseignant et blessant six autres personnes pour se suicider par la suite, a rapporté la autorités.

Le gouverneur de l’État de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a indiqué que l’enquête préliminaire avait déterminé que l’élève de 6e année était arrivé dans sa classe, avait déclaré à un camarade de classe: “Aujourd’hui est le jour” et a demandé la permission d’aller aux toilettes.

Son professeur est allé le chercher alors qu’il n’était pas revenu après 15 minutes. Il a quitté la salle de bain en tirant. Le tournage a pris fin lorsque le garçon s’est tiré une balle, a ajouté Riquelme.

Parmi les blessés se trouvent cinq élèves et un professeur d’éducation physique, a ajouté le gouverneur. Aucun d’entre eux n’a subi de blessures qui ont mis sa vie en danger, et certains devraient bientôt être libérés.

Les fusillades dans les écoles ne sont pas courantes au Mexique. L’incident de vendredi était similaire à un autre en janvier 2017 dans la ville de Monterrey, dans le nord du pays, où un élève a ouvert le feu dans une école privée, tuant un enseignant et blessant deux élèves. L’agresseur est décédé d’une blessure par balle auto-infligée.

Riquelme a déclaré que l’agresseur vivait avec ses grands-parents et que sa mère était décédée il y a quelques années. Le garçon n’avait pas présenté de problèmes de comportement à l’école, a-t-il ajouté. Les enquêteurs ont enquêté sur des informations selon lesquelles l’enfant aurait été influencé par un jeu vidéo particulier.

Sur les images de l’endroit, vous pouvez voir des parents inquiets arriver à l’école Cervantes pour récupérer leurs enfants vendredi matin. L’école privée est au centre de Torreón, en face d’un grand parc.

Danya Mendizábal, dont la fille est en 4e année de première année au Collège Cervantes, a déclaré avoir appris l’incident par le biais d’une conversation avec des mères d’élèves. Il a appelé l’école, mais personne n’a répondu, puis a appelé le professeur, qui lui a dit que sa fille allait bien et qu’elle devrait aller la chercher.

Mendizábal a déclaré que sa fille était dans une salle de classe dans une autre partie de l’école et ne savait pas ce qui s’était passé. “Ils l’ont bien géré parce que les enseignants étaient très calmes”, a-t-il dit.

Il a ajouté qu’il n’avait jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait arriver à l’école. “Le Colegio Cervantes s’est toujours distingué comme une école très sûre pour les enfants de la classe moyenne”, a-t-il déclaré. “Là où les parents travaillent, mais nous regardons.”

L’école participe à un programme public appelé “Safe Backpack”, où le personnel de l’école vérifie les sacs à dos des enfants à leur arrivée, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle inspecte le sac à dos de sa fille tous les jours.

Torreón est une ville industrielle avec des usines d’assemblage étrangères.