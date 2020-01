Un éventuel smashup satellite potentiel pourrait engendrer un essaim de débris dangereux

Espérons que la rencontre rapprochée d’aujourd’hui de deux vieux morceaux de débris spatiaux soit juste un quasi-accident comme prévu, car un smashup serait assez désordonné.

Deux satellites morts depuis longtemps – le satellite astronomique infrarouge (IRAS) et l’expérience de stabilisation du gradient de gravité (GGSE-4) – se passeront ce soir (29 janvier) à environ 560 milles (900 kilomètres) au-dessus de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

À l’approche la plus proche, qui se produit à 18 h 39. EST (2339 GMT), les deux navires disparus ne seront séparés que de 43 à 285 pieds (13 à 87 mètres), selon les derniers calculs de la société californienne de suivi par satellite LeoLabs.

Ces calculs établissent également la probabilité d’une collision entre IRAS et GGSE-4 à seulement 0,1%. Les faibles cotes sont une très bonne chose, étant donné que les deux gros morceaux de métal se déplacent à plus de 51 500 km / h.

Si la collision se produit, “je m’attends à ce qu’elle soit comparable, mais peut-être pas aussi grave que la collision Iridium-Kosmos en 2009”, a déclaré Jonathan McDowell, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui surveille un grand nombre de les objets encerclant la Terre à l’aide de données de suivi américaines accessibles au public.

Cet accident de février 2009, qui impliquait le satellite de communication opérationnel Iridium 33 et le vaisseau militaire russe Kosmos-2251 défunt, a engendré 1800 morceaux de débris traçables en octobre suivant, ainsi que de nombreux autres éclats trop petits pour être détectés depuis le sol. Il s’agit peut-être de l’événement indésirable spatial le plus célèbre de l’histoire, auquel seul un test antisatellite chinois de 2007 notoire et une démonstration indienne similaire ont rivalisé l’an dernier.

“Donc, vous verriez peut-être pas des milliers de débris traçables, mais au moins des centaines”, a déclaré McDowell à Space.com.

GGSE-4 pèse environ 190 livres. (85 kilogrammes) – beaucoup moins que l’IRAS, qui fait pencher la balance à près de 2 400 livres. (1 090 kg). (Les rapports selon lesquels le GGSE-4 ne pèse que 10 livres ou 4,5 kg sont basés sur une supposition erronée que le GGSE-4 est similaire au GGSE-1, qui était un satellite beaucoup plus simple, a déclaré McDowell.)

La plupart des débris engendrés par une collision entre l’IRAS et le GGSE-4 resteraient probablement sur le chemin du satellite le plus massif – une orbite synchrone solaire (SSO), qui emmène un vaisseau spatial au-dessus des pôles d’une planète.

“Et c’est malheureux, car l’orbite solaire-synchrone est l’endroit où tout le monde veut être”, a déclaré McDowell. “Donc, il y a un tas de satellites dans cette gamme d’altitude et cette orbite.”

Il s’agit notamment de nombreux satellites météorologiques et d’espionnage, qui profitent d’un éclairage homogène. (Un vaisseau spatial dans un SSO passe au-dessus d’une parcelle de Terre donnée à la même heure solaire locale chaque jour, ce qui signifie que les conditions d’éclairage sont cohérentes d’une observation à l’autre.)

L’orbite de l’IRAS est similaire au satellite météorologique chinois qui a été détruit lors du test de 2007, a ajouté McDowell.

“Donc, il y a déjà beaucoup de débris dans cette orbite”, a-t-il déclaré. “Ajouter plus ne serait pas bon.”

Même de minuscules morceaux de débris peuvent être des tueurs de satellites, compte tenu de la vitesse à laquelle les objets se déplacent sur l’orbite de la Terre. Ainsi, quelques collisions dans une zone d’espace très fréquentée pourraient théoriquement conduire à une cascade catastrophique d’écrasements qui réduisent considérablement l’accès et l’exploitation de la dernière frontière – un scénario de cauchemar connu sous le nom de syndrome de Kessler.

Plus d’appels proches à venir

Il n’est pas rare que des morceaux de débris rasent de près les satellites. Mais il est assez rare que deux satellites se rapprochent si près l’un de l’autre, a déclaré McDowell, qui a estimé que de tels événements se produisent une fois tous les deux ans environ.

Mais ces appels rapprochés se produiront plus souvent à l’avenir à mesure que l’orbite de la Terre sera de plus en plus encombrée. Cet encombrement se produit parce qu’il devient moins cher et plus facile de construire et de lancer des vaisseaux spatiaux, et aussi parce que quelques entreprises commencent à assembler des mégaconstellations Internet-satellite.

Par exemple, SpaceX a l’autorisation de lancer 12 000 satellites en orbite basse pour son réseau à large bande Starlink et a déposé des documents pour jusqu’à 30 000 engins supplémentaires. Pour mettre les choses en perspective: environ 2 000 satellites opérationnels tournent actuellement autour de la Terre, et l’humanité en a volé à peine 9 000 depuis l’aube de l’ère spatiale en 1957. Et les plans de SpaceX ne sont pas seulement hypothétiques; La société d’Elon Musk a déjà lancé plusieurs lots Starlink de 60 satellites.

Les vaisseaux Starlink actifs sont bien loin des satellites inertes abandonnés, bien sûr; Les satellites de SpaceX seront capables de détecter et de manoeuvrer de manière autonome loin des collisions potentielles, a déclaré Musk. (Cela ne s’est pas produit lorsqu’un satellite Starlink a approché le satellite européen d’observation de la Terre Aeolus en septembre dernier; Aeolus a effectué l’action d’évitement. Un bug du système de radiomessagerie a empêché les opérateurs de Starlink d’apprendre que la probabilité de collision avait suffisamment augmenté pour justifier une manœuvre, des représentants de SpaceX dit plus tard.)

Mais garder l’espace ouvert et sûr pour tout le monde dans un environnement aussi encombré nécessitera une certaine planification et une certaine action, a souligné McDowell.

“Si nous voulons autoriser ce grand nombre de satellites, nous devons exiger davantage d’investissements dans le suivi et le type de contrôle du trafic”, a-t-il déclaré.

L’U.S. Air Force a longtemps fait la part du lion de ce travail. Mais l’aide vient maintenant du secteur commercial, comme le montrent les efforts des LeoLabs. Et l’entreprise, qui a été fondée en 2016, est prête à apporter des contributions encore plus importantes dans un avenir proche; en octobre, LeoLabs a dévoilé un nouveau système radar en Nouvelle-Zélande qui est conçu pour suivre environ 250 000 objets en orbite aussi petits que 0,8 pouces (2 centimètres) de large.

Pas de feux d’artifice ce soir

Pour répéter: il n’y aura probablement pas de collision ce soir dans le ciel de Pittsburgh. Et même si les deux satellites se claquent, les gens au sol ne verront pas grand-chose, a déclaré David Turnshek, professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Pittsburgh et directeur de l’Observatoire Allegheny de l’école.

IRAS est un objet de cinquième ou sixième magnitude, ce qui signifie qu’il est visible à l’œil nu sous un ciel clair et sombre. Pittsburgh, polluée par la lumière, ne se qualifie pas, bien que les gens puissent voir le satellite avec des jumelles lorsque le temps coopère, a déclaré Turnshek.

Le GGSE-4, en revanche, est complètement hors de portée des observateurs du ciel.

“Cette chose est invisible”, a déclaré Turnshek à Space.com. “C’est trop petit.”

Il n’y aura pas de boule de feu dramatique dans le ciel ce soir en cas de collision. L’effet le plus frappant que les astronomes pourraient voir est probablement une légère perturbation de la traînée de lumière qui trace l’orbite de l’IRAS, a déclaré Turnshek.

Et lui et ses collègues peuvent en effet rechercher cette perturbation avec une portée à l’Observatoire d’Allegheny.

“Nous voudrions simplement le pointer vers le haut sans suivi, et laisser l’obturateur de notre caméra ouvert pendant quelques minutes juste au moment de la collision”, a déclaré Turnshek. “Je pense que ce serait amusant.”

L’IRAS, soit dit en passant, était une mission conjointe impliquant la NASA, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le satellite a été lancé en janvier 1983 pour étudier le cosmos en lumière infrarouge et a cessé ses observations 10 mois plus tard.

GGSE-4 a été lancé en 1967. Et c’était un nom de couverture; Le vrai surnom du satellite était POPPY-5B, et c’était un vaisseau du National Reconnaissance Office américain consacré à la collecte de renseignements sur les signaux, a déclaré McDowell.

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.