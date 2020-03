Un examen de licence médicale majeur va passer / échouer, et il est grand temps

Le nombre 210. Il n’a pas de sens pour la plupart des individus. Est-ce un indicatif régional pour un numéro de téléphone (pour San Antonio, pour être exact)? Un numéro sur le côté d’une maison? Mais si vous êtes un étudiant en médecine ou un médecin, même à des décennies de votre formation médicale, vous savez exactement ce que signifie ce nombre. Il s’agit d’un score à l’examen d’étape 1 de l’examen médical américain (USMLE). Un score inférieur à la moyenne. Une partition qui destine les jeunes médecins à une vie d’ennui dans un métier qui ne leur plaît pas, car ils ne peuvent pas correspondre à la spécialité compétitive de leurs rêves. S’ils sont capables de correspondre à une formation médicale postuniversitaire.

Deux cent dix. Je fais maintenant partie de la faculté de médecine d’un centre médical universitaire très réputé; double planche certifiée en médecine interne et gériatrie. Je suis dans un travail que j’aime, qui me met au défi et m’excite — et 210 était mon score à l’étape 1 de l’USMLE. Je me suis senti enhardi de «sortir» de ma performance moins que brillante, lors d’un examen d’une journée, j’ai passé près de 10 il y a quelques années, avec l’annonce récente par le National Board of Medical Examiners (NBME) que l’étape 1 de l’USMLE ne sera signalée que comme réussite / échec, sans score numérique, à partir de 2022.

Il s’agit d’un changement sismique dans la communauté de l’enseignement médical, et qui a de nombreux effets en aval sur la formation des médecins. C’était une décision qui était soudaine et inattendue, bien qu’il y ait eu des grondements de mécontentement parmi une grande partie de la communauté médicale au sujet de l’examen USMLE Step 1 pendant des années. Les deux plus récents présidents du NBME, Donald Melnick et Peter Katsufrakis, sont des hommes blancs dans la soixantaine – une démographie qui n’est pas particulièrement associée à un changement radical. La décision, annoncée le 12 février 2020, a suscité de nombreux éloges et beaucoup de critiques dans la communauté médicale sur les réseaux sociaux.

Pourquoi cette transition est-elle si bouleversante? L’étape 1 de l’USMLE est un test d’une journée, effectué à la fin de la deuxième année de la faculté de médecine, qui limite l’expérience de la faculté de médecine «préclinique» – le point culminant de toutes les connaissances que les médecins en formation devraient savoir avant de pouvoir mettre les pieds dans un hôpital, apprendre à prendre soin de vrais patients vivants. L’étape 1 est conçue comme un test référencé par critère, c’est-à-dire qui mesure les performances par rapport à des normes d’apprentissage prédéterminées. Cependant, il s’est transformé et a été universellement utilisé comme un test référencé par la norme, qui compare les candidats aux tests les uns aux autres, même si le test n’a jamais été conçu de cette façon et n’est pas construit sur la «courbe en cloche» standard.

L’étape 1 de l’USMLE a longtemps été utilisée comme critère de sélection pour les programmes de formation universitaire en médecine (résidence). Des spécialités médicales hautement compétitives, comme la dermatologie et diverses surspécialités chirurgicales (neurochirurgie, chirurgie orthopédique, oto-rhino-laryngologie) ont exigé des scores très élevés. Même des programmes très réputés dans des spécialités «moins compétitives», comme la médecine interne ou la pédiatrie, ont obligé les étudiants à répondre correctement à de nombreuses questions sur un test à choix multiple pour se voir accorder le privilège de parcourir les ailes sacrées de leurs hôpitaux. Dans la communauté profane non médicale, on suppose que cet examen détermine dans quelle mesure un médecin «intelligent» ou qualifié doit exercer la médecine. On suppose qu’une mauvaise performance à ce test indique que le médecin est incompétent.

Ce serait bien beau, si c’était vrai. En réalité, comme de nombreux autres examens à choix multiples pratiqués par les médecins au fil des ans, ce test n’a pratiquement rien à voir avec la pratique de la médecine. Le mécontentement à propos du contenu et de l’utilisation abusive de l’étape 1 de l’USMLE a d’abord été mis en évidence par J Bryan Carmody, néphrologue pédiatrique à la Eastern Virginia Medical School de Norfolk, en Virginie. rendre ses conférences pertinentes. Il a rapidement découvert que certaines questions de l’étape 1 testaient l’analyse du Southern blot, un mécanisme de test de biologie moléculaire ou les voies biochimiques qui influencent la position d’une cellule dans un organe.

Je suis médecin universitaire, mais mes recherches portent sur la façon de mettre en œuvre un système de soins de santé universel semblable à d’autres pays à revenu élevé, à une époque d’impasse du Congrès sans précédent – pas sur le pipetage. Connaître l’hypermutation somatique dans une tache de Southern fait-il vraiment de moi un meilleur médecin et chercheur et défenseur des politiques de santé? Carmody ne le pensait pas non plus. Par conséquent, lui et ses collègues ont lancé un effort d’un an pour enquêter sur les effets indésirables de l’étape 1, aboutissant à un commentaire cinglant récemment accepté dans la première revue médicale Academic Medicine.

Il a été prouvé que la «manie de l’étape 1», comme l’appelle Carmody, a des implications bien au-delà des tests et de la sélection de résidence. Le premier est d’ordre psychologique. Les enjeux élevés d’un examen d’une journée, avec peu de place pour les événements de la vie, peuvent créer un stress et une anxiété démesurés. Dans un article publié en 2016 dans le Journal de l’American Medical Association, les chercheurs ont constaté que 27% des étudiants en médecine présentent des symptômes de dépression et 11% ont des idées suicidaires, contre 9,6% et 3,7% dans des groupes d’âge similaires dans la population générale.

Une autre considération est d’ordre financier. Le coût de l’école de médecine est monté en flèche ces dernières années. Les frais de scolarité médians annuels dans une faculté de médecine publique de l’État sont passés de 26 700 $ en 2009, l’année de mon entrée à la faculté de médecine, à 39 000 $ en 2019. C’est encore pire pour les facultés de médecine publiques et privées, les frais de scolarité médians augmentant d’environ 46000 $ en 2009 (déjà un montant exorbitant) à environ 63000 $ / an en 2019.

Cela coûte de nombreux étudiants issus de milieux non privilégiés. Le revenu parental médian de l’étudiant en médecine américain inscrit est de 130000 $ par an. Seulement 20 pour cent des étudiants en médecine proviennent de familles dans les 60 pour cent des revenus des parents (actuellement moins de 75 000 $ / an), et seulement 5 pour cent des étudiants viennent de familles dans les 20 pour cent des revenus les plus bas (moins de 25 000 $ / an) .

Où va cet argent pour les frais de scolarité? Un article récent de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a montré que 495 000 $ ont été dépensés pour aligner le programme préclinique sur la préparation aux tests, par exemple par le biais d’abonnements à des ressources d’études populaires. En outre, des études distinctes ont montré que l’étape 1 de l’USMLE démontre des biais en faveur des hommes et des étudiants en âge traditionnel par rapport aux femmes et aux étudiants non traditionnels (plus âgés) et contre les étudiants en médecine afro-américains, qui ont été rejetés d’un programme de médecine interne à des taux plus élevés comme résultat des scores de l’étape 1.

Qu’en est-il de la future carrière d’un médecin? Il n’y avait aucune relation entre les scores de l’étape 1 de l’USMLE et les chances de recevoir des mesures disciplinaires dans la pratique clinique [though interestingly, there is a correlation with the USMLE Step 2 CK, an exam taken in the fourth year of medical school that has significantly more clinical relevance]. Enfin, les examens de certification du conseil d’administration passés à la fin de la formation en résidence / bourse, les critères souvent utilisés par les patients et les conseils médicaux pour évaluer les connaissances des médecins dans leur spécialité, ont toujours été référencés par des critères et ont réussi / échoué.

La disparition de l’étape 1 de l’USMLE notée ne résoudra pas en soi bon nombre des problèmes décrits dans le cadre de l’enseignement médical; cependant, cela pourrait donner une impulsion à l’innovation. Certaines idées incluent la réduction significative du programme «préclinique», maintenant que les professeurs n’ont plus à «enseigner à l’épreuve». Cela permettra aux médecins en formation de se rapprocher des patients avec lesquels ils passeront toute leur carrière plus tôt dans leur formation.

Une autre idée, qui commence à gagner du terrain, est de raccourcir la faculté de médecine à trois ans pour les médecins qui poursuivent des spécialités de soins primaires. Cela réduira considérablement les coûts financiers, ce qui rendra possible une carrière de médecin pour les personnes issues de milieux à faible revenu qui souhaitent retourner au service de leur communauté. Comme de nombreux Américains exigent un système de soins de santé plus équitable en appelant à un système de soins de santé universel, les médecins devraient exiger la même chose de la formation médicale.