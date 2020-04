Un exercice de haute intensité peut-il améliorer votre mémoire?

Une étude récente publiée dans la revue Applied Physiology, Nutrition and Metabolism présente des résultats très intéressants dans la lutte contre la perte de mémoire et la démence. Je n’ai probablement pas besoin de vous dire à quel point la démence peut être débilitante si vous en avez fait l’expérience avec quelqu’un que vous aimez. Sinon, comptez-vous comme chanceux.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique qu’environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent de démence. Près de 60% vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas. Et pour aggraver les choses, le nombre total de personnes atteintes de démence devrait atteindre 82 millions en 2030 et 152 millions d’ici 2050.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun traitement ni traitement contre la démence ni même un moyen de modifier sa progression. Cela rend les traitements préventifs, comme l’étude sur laquelle je me concentre aujourd’hui, encore plus excitants. Heureusement, de nombreux nouveaux traitements sont à l’étude, qui en sont à différentes étapes des essais cliniques. Ce n’est donc pas que du malheur.

Bien qu’il n’y ait pas de remède, plusieurs mesures peuvent être prises pour soutenir et améliorer la vie des personnes atteintes de démence, notamment (de l’OMS):

Diagnostic précoce afin de favoriser une prise en charge précoce et optimale

Optimiser la santé physique, la cognition, l’activité et le bien-être

Identifier et traiter la maladie physique qui l’accompagne

Détecter et traiter les symptômes comportementaux et psychologiques difficiles

Fournir des informations et un soutien à long terme aux aidants

Et, comme je me concentre sur aujourd’hui, le mouvement et l’exercice jouent un rôle dans la santé du cerveau.

L’exercice et votre cerveau

L’exercice affecte le cerveau de plusieurs façons. Pour commencer, l’exercice augmente généralement votre fréquence cardiaque, qui à son tour pompe plus d’oxygène au cerveau. L’exercice aide à la libération d’hormones, qui fournissent un excellent environnement pour la croissance de nouvelles cellules cérébrales. L’exercice favorise également la plasticité cérébrale en stimulant la croissance de nouvelles connexions entre les cellules dans de nombreuses zones corticales importantes du cerveau. Des recherches de l’UCLA ont même démontré que l’exercice augmentait les facteurs de croissance dans le cerveau, ce qui permet au cerveau de développer plus facilement de nouvelles connexions neuronales.

Alors que les chercheurs tentent toujours de déterminer les facteurs critiques exacts qui rendent l’exercice si bon pour le cerveau, l’accent semble se concentrer sur l’augmentation du flux sanguin vers le cerveau, les poussées d’hormones de croissance et l’expansion massive du réseau cérébral des vaisseaux sanguins .

Des chercheurs canadiens de l’Université McMaster ont examiné l’impact de l’exercice sur le cerveau. Leur nouvelle étude suggère que l’intensité à laquelle nous obtenons plus de mouvement et d’exercice dans nos vies est critique. Dans leurs recherches, ils ont constaté que les personnes âgées qui faisaient de l’exercice en utilisant de «courtes périodes d’activité» voyaient une amélioration de jusqu’à 30% de leurs performances de mémoire, tandis que les participants qui s’entraînaient à un niveau stable et modéré ne voyaient aucune amélioration.

Jennifer Heisz, l’auteur principal de l’étude, citée dans Science Daily, déclare: «Il y a un besoin urgent d’interventions qui réduisent le risque de démence chez les personnes âgées en bonne santé … Ce travail aidera à informer le public sur les prescriptions d’exercices pour la santé du cerveau, afin qu’ils sachent exactement quels types d’exercices stimulent la mémoire et maintiennent la démence à distance. »

