Un film chinois sortira en ligne en raison de la fermeture des cinémas pour virus

BEIJING, 24 janvier (.) – Les cinéphiles pourraient regarder la première d’une comédie attendue ce week-end de vacances dans le cadre d’un accord de 630 millions de yuans (91,25 millions de dollars) pour diffuser le film en ligne, comme Les craintes d’un virus mortel éloignent les téléspectateurs des couloirs.

Huanxi Media Group, qui est cotée à la bourse de Hong Kong, a annoncé vendredi un accord avec le Beijing Bytedance Network pour présenter son nouveau film “Lost in Russia” sur les plateformes en ligne de Bytedance.

Bytedance, propriétaire de la populaire application de partage de vidéos TikTok et de l’application d’actualités Jinri Toutiao, a déclaré qu’étant donné ses efforts pour réduire les risques de grandes réunions, il était parvenu à un accord permettant à ses fans de regarder gratuitement “Lost in Russia” sur Vos candidatures

“Le film tiendra le rendez-vous pour rencontrer tout le monde le 25 janvier, mais le lieu de rendez-vous a changé pour leurs téléphones portables et téléviseurs, au lieu du cinéma”, a indiqué la société dans un communiqué publié sur Jinri Toutiao.

Le cours de l’action de Huanxi Media a augmenté de 30% après l’annonce de l’accord.

Ni ByteDance ni Huanxi n’ont répondu aux demandes de commentaires.

La Chine a intensifié ses efforts pour contenir le coronavirus, qui a tué 25 personnes et infecté plus de 800, par la suspension des transports publics dans 10 villes et la recommandation de ne pas tenir de grandes réunions dans tout le pays.

Habituellement, pendant les vacances du Nouvel An lunaire, qui dure une semaine, de nombreux téléspectateurs vont au cinéma, donc les distributeurs profitent de la date de sortie des films, mais les premières d’au moins sept films, dont “Lost in Russia”, sont Ils ont reporté.

(Rapport de Muyu Xu et Tony Munroe. Édité en espagnol par Lucila Sigal)