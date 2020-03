Un film iranien qui critique la peine de mort remporte l’Ours d’or à la Berlinale

BERLIN, 29 février (.) – “Il n’y a pas de mal”, un film sur la peine capitale filmé secrètement par le réalisateur Mohammad Rasoulof au mépris de la censure du gouvernement iranien, a remporté l’ours d’or au Festival du film samedi. de Berlin

Rasoulof, dont le film explore les dilemmes moraux des personnes choisies pour procéder aux exécutions et les conséquences pour elles-mêmes et leurs voisins, n’a pas pu quitter l’Iran pour récupérer le prix en raison des accusations qu’il encourt en relation avec les films précédents.

“C’est pour lui”, a déclaré sa fille Baran, qui joue dans le film et a reçu le prix en son nom. Le producteur Farzad Pak, quant à lui, a remercié les acteurs et l’équipe “qui ont mis leur vie en danger d’être dans ce film”.

Le président du jury, l’acteur Jeremy Irons, a déclaré que le film “soulève des questions sur notre propre responsabilité et les choix que nous faisons tous dans la vie”.

L’ours d’argent pour la deuxième place est allé à “Jamais rarement parfois toujours!”, L’histoire de deux adolescents d’une zone rurale des États-Unis qui contestent la lutte contre l’avortement, la pauvreté et les soins médicaux coûteux pour interrompre une grossesse.

Hong Sangsoo a remporté le prix du meilleur réalisateur pour The Woman Who Ran, un film sur l’amitié entre les femmes, la solitude, les hommes fouineurs et un chat qui a éclaté de rire dans le public.

(Rapport de Thomas Escritt; édité en espagnol par Rodrigo Charme)