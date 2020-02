Un fonds juridique approuvé pour les immigrants sans papiers au Texas

Le comté de Texas approuve un fonds qui favorisera les immigrants sans papiers Il s’agit d’un fonds de défense juridique pour les personnes détenues ou en cours d’expulsion Le programme ne prendra que des mois à mettre en œuvre

C’est le comté de Harris, le plus grand du Texas et où se trouve la ville de Houston, qui lancera un fonds de défense juridique pour les sans-papiers détenus et en cours d’expulsion, selon une proposition approuvée mardi.

La proposition, présentée par la juge administrative du comté de Harris, Lina Hidalgo, a obtenu trois voix pour et deux contre de la part du County Commissioners Court, qu’elle préside.

“Je sais que je ne peux pas modifier les politiques fédérales, mais nous pouvons aider les immigrants à obtenir une représentation judiciaire tout en naviguant dans ce système qui est nouveau et compliqué pour beaucoup”, a déclaré Hidalgo devant la Cour des commissaires.

Un nouveau fonds aiderait les immigrants sans papiers

Le magistrat administratif a ajouté que ce fonds de défense juridique, qui aurait un coût annuel d’un demi-million de dollars, permettrait non seulement de réduire le nombre d’arrestations et de déportations, mais aussi de garantir l’impartialité du système judiciaire.

Selon Hidalgo, la mise en œuvre du programme prendra quelques mois. De cette façon, les immigrants sans papiers auront les mêmes outils que toute autre personne morale pour se défendre.

«Le droit à la justice ne peut être qu’un slogan; Cela doit également être une responsabilité morale et éthique », a déclaré Hidalgo, qui a déclaré avoir visité plusieurs centres de détention pour immigrants dans la région. “Et j’ai vu les mêmes femmes et enfants embourbés de tristesse que l’on voit sur les images de télévision, qui n’ont d’autre choix que de comparaître seuls devant un tribunal, sans avocat”, a-t-il ajouté.

C’est le cas d’Ángela Lamús, mère célibataire de deux filles et originaire d’El Salvador, qui, comme des dizaines de personnes, s’est réunie pour soutenir la proposition et faire connaître son expérience.

«Parce que je n’avais pas les moyens de payer un avocat, j’ai dû prendre ma défense seule dans un pays dont je ne comprenais pas les lois. Je suis sur le point d’être expulsée et séparée de mes filles », a déclaré Lamús, qui a demandé l’approbation du fonds juridique.

Accords et désaccords sur le soutien aux immigrants

Andrea Molina, une femme transgenre et directrice de la Trans Latin Organization au Texas, a déclaré que la proposition aiderait à remédier aux inégalités systématiques auxquelles sont confrontés les membres de la communauté LGTBQ en détention.

“Notre groupe souffre parce que les centres de détention pour immigrants n’ont pas les ressources juridiques et sanitaires nécessaires pour y assister”, a observé Molina.

Mais tout le monde n’est pas d’accord. «Les contribuables du Texas paient près d’un milliard de dollars par an pour le coût des délits et des délits commis par des immigrants sans papiers. Il n’est pas juste que nous continuions à les subventionner avec nos impôts », a déclaré María Espinoza, fondatrice du projet Remembrance, qui vise à faire connaître les crimes auxquels ils ont participé sans papiers.

Pour sa part, Makayla Rodríguez, de l’organisation Mi Familia Vota, dont la fonction est de promouvoir la participation électorale, a exhorté les commissaires à voter en faveur de la mesure visant à réduire l’insécurité de nombreux étudiants et «rêveurs» qui ne bénéficient pas d’une protection juridique.

“Ces jeunes ne méritent pas de vivre dans la crainte permanente d’être expulsés à cause d’une erreur administrative ou parce que leurs parents les ont amenés avec eux quand ils étaient jeunes”, a déclaré Rodríguez.

Selon les chiffres officiels, environ 412 000 immigrants sans papiers vivent à Harris, ce qui représente 10% de la main-d’œuvre du comté. En outre, un mineur sur cinq a l’un des parents en situation d’immigration irrégulière.