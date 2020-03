Un fort tremblement de terre de magnitude 7,5 est enregistré en Russie; Avertissement de tsunami activé pour Hawaï

MISE À JOUR 22 h 13

Heureusement, l’alerte au tsunami a été rejetée, bien qu’ils continueront de surveiller.

Tsunami Watch est annulé à compter de 553 pm HST.

– NWSHonolulu (@NWSHonolulu) 25 mars 2020

Le United States Geological Survey (USGS) a signalé un tremblement de terre majeur 7,5 degrés sur l’échelle de Richter dans la région de Extrême-Orient de la Russie, qui secoua violemment la Îles Kouriles, dans le Océan Pacifique..

Selon le USGS, ledit phénomène avait un épicentre à 219 kilomètres au sud-sud-est de Sévero-Kurilsk, Russie; à une profondeur de 56,7 kilomètres.

De plus, une alerte a été émise tsunami pour Hawaï, peu après le tremblement de terre a été enregistré La russie. Selon le compte Twitter officiel, Service météorologique national, chargé de fournir des prévisions météorologiques et des avertissements pour la protection de la vie et des biens.

La Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) a indiqué que si le tsunami, cela pourrait affecter Hawaï environ six heures plus tard, a également atteint le sud de Californie, États Unis en neuf heures.

De plus, le USGS, a indiqué que le tremblement de terre avait été perçu dans toute la région car il avait atteint une profondeur de 57 kilomètres; cependant, aucun dégât ni victime n’a été signalé à ce jour.

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir l’ampleur du tremblement de terre qui a frappé La russie.

Avec des informations de RT et Hawaii News Now

Vous pourriez également être intéressé par:

Voici à quoi ressemblent les principales villes du monde mises en quarantaine par les coronavirus (PHOTOS)