Un fossile de calmar offre un enregistrement rare du comportement alimentaire des ptérosaures

Un fossile de calmar avec une dent de ptérosaure intégrée en elle offre des preuves extraordinaires d’une bataille en mer vieille de 150 millions d’années. Alors que de nombreux fossiles de ptérosaures contenant des écailles et des os de poisson dans leur estomac ont révélé que certains de ces reptiles volants incluaient du poisson dans leur alimentation, la nouvelle découverte d’Allemagne est la première preuve que les ptérosaures chassaient également le calmar.

Le fossile a été fouillé en 2012 dans le calcaire de Solnhofen, près d’Eichstätt

en Bavière, où de nombreux fossiles de ptérosaures du Jurassique, de petits dinosaures

et le plus ancien oiseau connu, Archaeopteryx, a été trouvé. L’environnement de la région à l’époque était

quelque chose comme les Bahamas aujourd’hui, avec des îles basses parsemant peu profondes

mers tropicales.

La dent intégrée s’adapte à la bonne taille et

forme pour le ptérosaure Rhamphorhynchus, paléontologues

rapport en ligne le 27 janvier dans Scientific Reports. Ils soutiennent que la dent a été laissée par un ptérosaure qui a plongé

à la surface de l’océan pour attraper le calmar de 30 centimètres de long du genre Plesioteuthis éteint, mais n’a pas réussi,

peut-être parce que le calmar était trop grand ou trop loin dans la colonne d’eau pour

le prédateur à gérer.

“Le calmar Plesioteuthis l’a arraché et s’est échappé, se brisant à

au moins une dent du ptérosaure, qui s’est logée dans [the squid’s] manteau,”

dit Jordan Bestwick, paléontologue à l’Université de Leicester en Angleterre.

“Ce fossile est important pour nous aider à comprendre la gamme alimentaire de Rhamphorhynchus,

et nous parle de son comportement de chasse. ”

Ce fossile bien conservé d’un calmar Plesioteuthis de 30 centimètres de long a la dent d’un ptérosaure incrustée dans son manteau. René Hoffman

Selon le ptérosaure, le fossile lui-même est unique

chercheur Taíssa Rodrigues à l’Université fédérale d’Espírito Santo à Vitorio,

Brésil, qui n’a pas participé à l’étude. «Il est très rare de trouver des proies prédatrices

interactions qui incluent les ptérosaures », dit-elle. “Dans les quelques cas que nous avons,

les ptérosaures étaient la proie de gros poissons. Donc c’est super de voir ça l’autre

autour. ”

Le paléontologue Michael Habib du

L’Université de Californie du Sud à Los Angeles dit qu’il soupçonne que le calmar était

beaucoup trop grand pour que le ptérosaure puisse sortir de l’eau. «Le ptérosaure était

chanceux que la dent se soit rompue », explique Habib, qui n’était pas impliqué dans

étude. “Un calmar de cette taille aurait probablement pu le faire tomber.”