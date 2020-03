Un garçon annule sa fête pour la mise en quarantaine, mais des amis le défilent et lui jettent des cadeaux (VIDEO)

Photo prise sur Facebook @Tiffany Meemo

En raison du déclenchement de coronavirus (COVID-19) qui a touché des milliers de personnes dans le monde, différents gouvernements ont mis en œuvre une série de mesure de sécurité y sanitaire pour empêcher le virus de se propager davantage, étant le isolement et la mise en quarantaine l’une des indications restrictives les plus abondantes au niveau international.

Cette action a obligé les personnes qui fêtaient leur anniversaire à ces dates à annuler leurs célébrations. C’est le cas de Scot Michael, un garçon qui a eu six ans et qui a tout préparé pour célébrer une autre année de vie avec ses amis et sa famille; cependant, la réunion a dû être suspendue.

Malgré la situation, son invités Ils ont imaginé un moyen de donner au mineur une journée spéciale, alors ils ont organisé un défilé avec leurs voitures pendant qu’ils lui jetaient leurs cadeaux, ceci parce que le contact physique est interdit.

Le 6e anniversaire de Scot Michael a été annulé en raison du coronavirus. Des amis se sont vraiment mobilisés pour lui faire sentir spécial en organisant un défilé de voitures! Je ne vous remercierai jamais assez! Vous êtes tous tellement incroyables ❤️❤️

Publié par Tiffany Meemo le dimanche 22 mars 2020

Le beau moment a été enregistré dans une vidéo, partagée par Tifanny Meemo, mère des célébrités, qui salue et remercie tout le monde pour les signes d’affection.

Le clip est devenu viral réseaux sociaux et accumule déjà plus de deux millions de vues, ainsi que 24 mille commentaires.

Avec des informations 24h / 24

Vous pourriez également être intéressé par:

Un garçon fête son anniversaire avec des appels vidéo de toute sa famille en quarantaine

Les États-Unis deviennent le pays avec le plus de cas de coronavirus dans le monde

Un demi-million de personnes sont déjà infectées par des coronavirus dans le monde