Un garçon de 11 ans qui a tué son professeur et s’est suicidé a ouvert le débat sur les armes dans les écoles

Ce vendredi matin, un enfant de moins de 11 ans a provoqué la terreur à l’intérieur de l’école Cervantes de Torreón, Coahuila, à tuer un professeur et blesser un autre enseignant et cinq de ses compagnons, avec deux armes qu’il portait dans son sac à dos, avant de se suicider.

Tout a commencé autour 8:40 heures, lorsque le mineur, identifié comme Ange “N”, a demandé la permission d’aller aux toilettes parce qu’il a dit qu’il allait changer de vêtements parce que votre pantalon était cassé. Il a pris son sac à dos et quitté la salle de classe. Selon des témoignages de certains de ses camarades de classe, il a dit:aujourd’hui c’est le jour” Après 15 minutes, le professeur est allé le chercher et il l’a trouvé avec deux armes. Ongle Calibre .45 et autre Calibre .22, avec lequel tir qu’il a trouvé sur son chemin.

Professeur María Assaf Medina, 50 ans, mort à cause de blessures par balle. En outre, un professeur d’éducation physique et cinq de ses des compagnons ont été blessés. Puis l’agresseur tenté de se suicider, mais le pistolet était vide Pour ce que il l’a rechargé, s’est tiré une balle et est mort.

Il une fusillade a causé un choc dans tout le Mexique et a généré diverses réactions. L’un d’eux, de Gouverneur de Coahuila, Miguel Ángel RiquelmeIl regrette les faits et note que la théorie selon laquelle l’enfant a été influencé par le jeu vidéo “Sélection naturelle”.

Cela a également été inspiré par le massacre de Columbine a eu lieu le 20 avril 1999, parce que l’un des attaquants , Eric Harris lors de la perpétration du massacre portait un T-shirt avec la phrase “Natural Selection”. A cette occasion, deux étudiants ont tué 13 personnes avant de se suicider.

Et est-ce José Ángel a quitté la salle de bain vêtu d’une chemise blanc avec la légende “Natural Selection”, pantalon et bretelles noirs de la même couleur, exactement comme Harris était habillé quand a perpétré le massacre à Columbine.

Cependant, réalisateur exécutif de le Réseau pour les droits de l’enfant au Mexique (REDIM), Juan Martín Pérez García, qualifié le déclarations du gouverneur sur l’influence du jeu vidéo sur le tournage comme “inutile et sans fondement“

“La technologie n’aide pas. Serieuse équivalent à dire que tous ceux qui viennent les narcoseries vont devenir des criminels“, A-t-il déclaré dans un communiqué. À votre avis, ces sont des ressources de sorte que le les autorités n’assument pas leur responsabilité dans la protection des enfants.

Pour sa part, Président Andrés Manuel López Obrador, Il a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Considéré qu’il est important de renforcer le programme sac à dos sécurisé, mais a insisté sur le fait que le plus important est renforcer les valeurs dans les familles Mexicaine

Dans l’état de Coahuila sont opérationnels chez ceux qui vérifier les sacs à dos des étudiants des écoles publiques avant d’entrer en cours pour s’assurer queils ne portent pas d’armes. Selon le gouverneur, il est étudié faites-le aussi dans les écoles privées, comme c’est le cas avec École Cervantes.

Cependant, Directeur REDIMJuan Martín Pérez García était en désaccord. Il a demandé cette pratique n’est pas effectuée qui a été très remis en question et qu’il a même des controverses judiciaires pour prétendument violer les droits des enfants. “Et ceci n’a pas résolu le problème“Il a dit.

Il se souvenait que les enfants au Mexique Ils ont grandi en un contexte de violence dans lequel il y a haute disponibilité d’armes. “Ce petit (responsable du tournage) est né dans une culture de guerre et de militarisation. Reproduisez cette dynamique et message que vous avez dans l’environnement: les choses sont résolues par la force“

Recommandé que les autorités des trois niveaux de gouvernement doivent développer des mécanismes d’alerte précoce: Il y a de nombreux enfants demandent de l’aide, accompagnement à bien des égards. Est très important pour les adultes de parler avec les enfants et être entendu.

Selon les premiers rapports, José Ángel avait de bonnes notes et n’avait jamais montré de comportement étrange. Il a vécu avec sa grand-mère. Sa mère est décédée il y a quelques années.

De son côté, le Maire de Torreón, Jorge Zermeño InfanteIl regrette ce qui s’est passé. “C’est une tragédie très malheureux que un garçon de 11 ans peut arriver avec les armes dans une école” Il est présumé que pourrait avoir des conflits familiaux ou avec d’autres étudiants de l’école Cervantes.

Humberto Barbachano, père d’unou des étudiants du Colegio Cervantes, et compagnon du garçon de 11 ans qui a commis la fusillade Il a expliqué à Imagen Televisión la version que son fils lui avait donnée après la fusillade.

À travers ses réseaux sociaux, Organisation des Nations Unies (ONU) profondément regretté ce qui s’est passé au Colegio Cervantes de Torreón et jugeait vital de mettre fin à la culture de la violence et régulier le accès aux armes pour des faits comme ceux-ci ne jamais répéter.

Par ailleurs, le secrétaire de l’Éducation publique, Esteben Moctezuma Barragan, aussi regretté les faits et a signalé que dans la prochaine assemblée générale du Conseil national des autorités éducatives (CONAEDU) être abordera le problème de prévention de la violence dans les écoles publiques et privéesainsi que le stratégie de coexistence qui est mis en œuvre dans tout le pays.

Il a estimé que SEP s’intensifiera la promotion de la culture de la paix en tout écoles de campagne et le respect à tous les membres communautés scolaires. Il sera évalué le programme sac à dos sécurisé, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, afin de empêcher ce genre de faits.