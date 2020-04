Un gène de longévité peut protéger contre un gène de risque d’Alzheimer notoire

Les tests génétiques des consommateurs peuvent parfois entraîner une terrible surprise dans le même rapport qui révèle si l’on a une aversion à la coriandre ou du cérumen humide ou sec. Les candidats peuvent recevoir la nouvelle dévastatrice qu’ils ont une version d’un gène – l’apolipoprotéine E epsilon 4 (APOE e4) – qui augmente considérablement leurs chances de contracter la maladie d’Alzheimer. Le choc peut être si grand que certains chercheront du réconfort dans un groupe de soutien pour les aider à s’adapter à la possibilité qu’ils pourraient rencontrer des problèmes cognitifs à partir de la cinquantaine ou de la soixantaine.

Une chose qui rend l’information si difficile à absorber est qu’il n’y a aucune certitude à ce sujet. Une personne avec une copie du gène APOE e4 est plus de trois fois plus susceptible de se retrouver avec la maladie d’Alzheimer (une copie peut être héritée de chaque parent). Un hit de deux copies augmente le risque de 10 fois ou plus. APOE e4 peut également réduire l’âge de début de la maladie jusqu’à une décennie.

Pourtant, tous ceux qui sont porteurs d’un APOE e4 ne recevront pas un diagnostic d’Alzheimer, la forme de démence la plus courante. Compte tenu des ambiguïtés, les scientifiques se demandent depuis longtemps si d’autres gènes pourraient contrebalancer les effets de l’APOE e4. Un nouvel article a peut-être trouvé un candidat pour un tel gène.

Une analyse à travers plusieurs études – avec des résultats de plus de 20 000 individus – a révélé que les porteurs APOE e4 âgés de 60 à 80 ans qui avaient également une variante particulière d’un gène appelé klotho (du nom de Clotho, l’un des destins grecs, qui tourne le fil de la vie) étaient 30 pour cent moins susceptibles de recevoir un diagnostic d’Alzheimer que les porteurs sans lui. Les personnes à la fin des années 70 avec une seule copie de la variante du klotho étaient également moins susceptibles de subir les pertes cognitives initiales (troubles cognitifs légers) qui précèdent souvent un diagnostic d’Alzheimer. Les participants à l’étude avec la variante pertinente avaient également des signes réduits des amas caractéristiques de la protéine bêta-amyloïde qui apparaissent dans le cerveau avant l’apparition des symptômes.

La nouvelle étude a été publiée lundi dans JAMA Neurology. Deux petites enquêtes menées au cours des dernières années avaient examiné si le klotho, un gène de longévité présumé, pourrait apporter certains avantages aux porteurs de l’APOE e4. L’une de ces études a affirmé que la variante du gène le faisait, et l’autre a suggéré le contraire. Michael Greicius – auteur principal du JAMA Neurology paper, professeur agrégé de neurologie à l’Université de Stanford et directeur médical du Stanford Center for Memory Disorders – avait envisagé de faire des recherches sur le klotho lorsqu’il a appris l’étude avec des résultats négatifs. «J’étais un peu prêt à jeter l’éponge», dit-il. «Mais Michael Belloy [of Stanford], le premier auteur du [new] papier, avait déjà mis les dents dedans, heureusement. Et nous avons obtenu tous ces ensembles de données sur ces interactions APOE e4. Et [they are] vraiment assez fort et cohérent. “

La variante du klotho étudiée par Greicius et ses collègues de Stanford n’est pas rare. Sur les 10 000 sujets avec au moins une copie d’APOE e4 examinés par les chercheurs dans le cadre de la plus grande compilation de données, 2 700 étaient porteurs de la variante avantageuse. APOE e4 n’est pas rare non plus: le gène apparaît dans au moins 15 à 20% de la population. Elle est cependant présente dans environ la moitié des plus de cinq millions de cas d’Alzheimer aux États-Unis.

La nouvelle découverte pourrait ajouter de la précision à la conception des essais cliniques et pourrait potentiellement fournir des idées pour la thérapeutique. Les porteurs APOE e4 sont parfois recrutés pour des études sur les médicaments pour prévenir la maladie d’Alzheimer en raison de la probabilité de contracter la maladie. L’exclusion des transporteurs qui ont la variante du klotho pourrait garantir que le groupe de participants à l’étude est vraiment à haut risque, comme prévu. Les conclusions de Greicius et de ses collègues pourraient également conduire à de nouveaux objectifs en matière de drogue. “L’ensemble de la voie des protéines qui impliquent le klotho et son interaction avec APOE e4 mérite maintenant d’être poursuivie”, dit-il.

D’autres scientifiques qui n’ont pas participé à la recherche conviennent que les nouveaux résultats méritent un examen plus approfondi du klotho. «Je pense que ce sont des résultats importants, et cette variante génétique devrait être envisagée pour être incorporée dans la recherche clinique en cours et future liée à [Alzheimer’s]», Explique David M. Holtzman, professeur et directeur du département de neurologie à la Washington University School of Medicine de St. Louis. Il dit que la recherche sur l’homme, l’animal et les cellules devrait maintenant chercher à savoir pourquoi la variante du klotho peut protéger partiellement les porteurs APOE e4 et si elle pourrait aider tôt ou tard au cours de la maladie. Les nouvelles études doivent également se concentrer sur les personnes qui ne sont pas d’ascendance européenne du nord-ouest, comme celles de l’article de Stanford.

«Je pense que c’est une découverte passionnante», explique Guojun Bu, qui fait des recherches sur le gène APOE et est professeur et directeur du département de neurosciences à la Mayo Clinic. Il souligne que, alors que le klotho est considéré comme un gène de longévité, APOE e4 s’est avéré raccourcir la durée de vie des humains, même lorsque son lien avec la maladie d’Alzheimer a été écarté. Mais les scientifiques ont soupçonné qu’il existe d’autres gènes qui protègent contre ses effets néfastes. Dans le cas du klotho, un gène de longévité peut contrer un gène antilongévité.

L’étude de Stanford, dit Bu, a besoin du soutien d’autres recherches qui examinent les niveaux de klotho dans le sang et le liquide céphalorachidien et les comparent à diverses mesures des biomarqueurs et de la pathologie d’Alzheimer. Des souris portant une version humaine du gène APOE e4 pourraient également être utilisées pour rechercher des voies biologiques pertinentes qui pourraient expliquer ces résultats. Et même certains facteurs comportementaux pourraient être examinés. «Comme plusieurs facteurs liés au mode de vie, y compris l’exercice et le régime alimentaire, sont connus pour se protéger contre les risques liés à l’APOE e4», dit Bu, «il serait également intéressant d’examiner s’ils modifient les niveaux de klotho en tant que mécanisme sous-jacent potentiel.»

Dena Dubal, chercheuse au klotho, professeure agrégée à l’Université de Californie à San Francisco et rédactrice en chef adjointe de JAMA Neurology, a co-écrit un commentaire d’accompagnement appelant à des recherches supplémentaires sur des questions telles que la question de savoir si le gène pourrait diminuer l’APOE e4. perturbation de l’activité cellulaire et du réseau cérébral. «L’étude a des implications intéressantes pour les futures thérapies», dit-elle. “On se demande si donner un coup de pouce à l’hormone klotho elle-même, qui diminue le vieillissement et la maladie d’Alzheimer, pourrait être un nouveau traitement pour les individus dans la prévention ou le traitement de la maladie d’Alzheimer.”