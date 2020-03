Un général vénézuélien à la retraite accusé de trafic de drogue se rend à la DEA: sources

Par Angus Berwick, Luis Jaime Acosta et Sarah Kinosian

CARACAS / BOGOTÁ, 27 mars (.) – Le général vénézuélien à la retraite Cliver Alcalá est arrivé aux États-Unis en provenance de Colombie vendredi, gardé par des agents de la Drug Control Administration, un jour après avoir été accusé de trafic de drogue avec le Le président Nicolás Maduro et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement socialiste.

Alcalá s’est rendu en Colombie à la United States Drug Control Administration (DEA) et est arrivé à l’aéroport de White Plains à New York, en provenance de la ville portuaire de Barranquilla, où il résidait. L’armée a renoncé à son extradition après avoir accepté de collaborer avec les procureurs, ont déclaré trois sources à ..

“Famille, j’ai dit au revoir pendant un moment, je fais face à mes responsabilités pour mes performances avec la vérité”, a déclaré Alcalá dans une vidéo qu’il a postée sur son compte sur le réseau social Instagram.

L’officier militaire à la retraite a déclaré jeudi à une station colombienne qu’un arsenal que la police nationale avait confisqué sur une route dans le nord de la Colombie était destiné à une opération militaire visant à “libérer le Venezuela”, une activité qui faisait partie d’un contrat signé par le chef. Opposition vénézuélienne Juan Guaidó avec des conseillers américains.

Les porte-parole de la Maison Blanche, de la DEA, du ministère de la Justice des États-Unis et de la police nationale colombienne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement américain a accusé Maduro, Alcalá et plus d’une douzaine de hauts responsables vénézuéliens de trafic de drogue jeudi, lors de la dernière escalade d’une campagne de pression de l’administration du président Donald Trump visant à retirer le leader vénézuélien du pouvoir.

Le procureur général des États-Unis, William Barr, a accusé Maduro et d’autres responsables d’avoir comploté avec une faction dissidente des Forces armées révolutionnaires démobilisées de Colombie (FARC) “pour inonder les États-Unis de cocaïne”.

Maduro, dans un discours à la télévision d’Etat, a qualifié jeudi les accusations de fausses et racistes, tout en qualifiant Trump de “misérable”.

Pour sa part, le Département d’État américain a offert une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations menant à la capture ou à la poursuite d’Alcalá, 58 ans.

L’acte d’accusation alléguait qu’Alcalá et d’autres hauts responsables avaient reçu des pots-de-vin des FARC en échange de la sécurisation des expéditions de cocaïne via le Venezuela.

Le Département d’État a également offert une récompense allant jusqu’à 15 millions de dollars pour les informations ayant conduit à l’arrestation de Maduro.

Alcala a annoncé jeudi soir aux autorités américaines qu’il se rendrait, selon une source de la DEA.

L’officier militaire a pris sa retraite des forces armées lorsque Maduro a pris la présidence en 2013, après le décès de son prédécesseur, Hugo Chávez, d’un cancer.

Plus tard, Alcalá a affronté le gouvernement socialiste et s’est enfui en Colombie, le pays d’où il a affronté Maduro et soutenu Guaidó, reconnu par les États-Unis et plus de 50 pays comme président en charge du Venezuela.

(Rapport d’Angus Berwick et Sarah Kinosian à Caracas et Luis Jaime Acosta à Bogotá. Vivian Sequera Edition.)