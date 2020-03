Un général vénézuélien recherché par les États-Unis est délivré

Cliver Alcalá: un général à la retraite de l’armée vénézuélienne est transféré par des agents de la DEA à New York pour le poursuivre pour trafic de drogue. Nicolás Maduro USA a offert une récompense de 10 millions de dollars à Alcalá

Un général de l’armée vénézuélienne à la retraite inculpé avec le président Nicolás Maduro s’est rendu en Colombie et est transféré par des agents de la DEA à New York pour y être poursuivi, ont déclaré vendredi quatre personnes au courant de la situation.

Le général Cliver Alcalá a ouvertement critiqué le président Nicolás Maduro pendant des années, mais il a été accusé jeudi d’avoir collaboré avec Maduro, le chef du parti officiel Diosdado Cabello et un autre général à la retraite dans l’armée, un complot de narco-terrorisme qui, selon les procureurs américains, a envoyé 250 tonnes de cocaïne par an aux États-Unis et fait de l’État vénézuélien une plateforme pour les cartels violents et les groupes rebelles colombiens. Le ministère américain de la Justice a offert 10 millions de dollars en récompense à toute personne ayant fourni des indices pour arrêter Alcalá.

Le détenu était à bord d’un vol affrété vers les États-Unis à partir de la ville colombienne de Barranquilla, après avoir abandonné une audience d’extradition et accepté de collaborer avec les procureurs, ont déclaré les quatre personnes, qui ont parlé à condition de garder le l’anonymat afin de pouvoir déclarer des actions non encore divulguées.

Alcalá vit dans cette ville côtière depuis qu’il a fui le Venezuela en 2018, lorsqu’une conspiration contre Maduro a été découverte qu’il dirigeait secrètement.

Après avoir été inculpé jeudi, Alcalá a surpris de nombreuses personnes en prenant la responsabilité d’une cache de fusils d’assaut de fabrication américaine et de matériel militaire saisis sur une route colombienne, qui, selon lui, faisait partie d’un plan visant à pénétrer au Venezuela et à renverser le Venezuela. Mûr. Sans fournir de preuves, il a dit qu’il avait un contrat avec le chef de l’opposition Juan Guaidó et ses “conseillers nord-américains” pour acquérir les armes.

“Nous avions tout prêt”, a déclaré Alcalá dans une vidéo publiée sur Twitter, “mais les circonstances qui ont été générées tout au long de la lutte contre le régime ont généré des fuites au sein de l’opposition, cette opposition qui veut continuer à vivre avec le gouvernement. de Maduro ».

Les déclarations confuses de quelqu’un qui figurait parmi les critiques les plus francs de Maduro ont été reprises par le président vénézuélien, qui a accusé la DEA d’être derrière le plan d’Alcalá de l’assassiner ainsi que d’autres dirigeants politiques.

Selon l’acte d’accusation, lorsque Alcalá était un conseiller de confiance du président de l’époque, Hugo Chávez, en 2008, il avait été chargé de coordonner les expéditions de drogue avec des éléments corrompus des forces armées vénézuéliennes et des guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie, à qui les États United considéré comme un groupe terroriste.

La DEA a renvoyé des questions au ministère de la Justice. Nicole Navas, porte-parole du ministère de la Justice, a refusé de commenter.

Quelques instants avant de se rendre, Alcalá a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il a dit au revoir à sa famille.

“Je fais face à mes responsabilités pour mes actions avec la vérité”, a-t-il dit.