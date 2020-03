Un grand but de l’Argentin Paulo Dybala dimanche a certifié la victoire de la Juventus 2-0 contre l’Inter, dans un match joué à huis clos par le coronavirus, et a permis à l’équipe de Turin de vaincre la Lazio et de prendre la tête de la Serie Solo Italien

Les hommes de l’entraîneur Maurizio Sarri ont décidé du Derby italien en seconde période grâce aux buts du Gallois Aaron Ramsey et Dybala, qui ont joué dans un but authentique avec l’extérieur de la jambe gauche.