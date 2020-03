Un haut responsable iranien décède à nouveau d’un coronavirus

Un haut responsable iranien, membre de l’Assemblée des experts, l’organe chargé de nommer et de superviser le guide suprême, est décédé des suites du nouveau coronavirus, a rapporté lundi l’agence officielle IRNA.

L’ayatollah Bathayi Golpayegani, 78 ans, élu en 2016, a été hospitalisé samedi, a indiqué l’agence.

Bethayi Golpayegani représentait Téhéran à l’Assemblée des experts, un organe composé de 88 religieux élus au suffrage universel.

L’Assemblée des experts nomme, supervise et, si nécessaire, révoque le Guide suprême, la plus haute autorité politique et religieuse du pays.

Au moins 12 politiciens ou dirigeants iraniens, dont deux députés récemment élus, sont morts du nouveau coronavirus depuis le 19 février, lorsque les autorités ont annoncé le premier décès.

Pour sa part, l’agence semi-officielle ISNA a annoncé la mort de Fariborz Rais-Dana, un analyste économique et activiste politique âgé de 71 ans qui avait été arrêté par le passé pour son opposition au gouvernement.

En Iran, le nouveau coronavirus a tué 724 personnes sur un total de 13 938 infectés, selon le dernier bilan officiel publié dimanche.