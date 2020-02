Un héros de 20 ans sauve une femme de la mort (PHOTOS)

Jay Juarez est un Hispanique de 20 ans qui est devenu un héros à Albany, en Géorgie. Samedi, il s’est jeté dans la rivière pour sauver une noyade sans que personne ne fasse quoi que ce soit. «Héros? Non, seulement quelqu’un qui comprend et veut juste aider », a déclaré Juarez.

Samedi, Jay Juarez était près de Riverwalk en train de déjeuner avec sa mère. Soudain, ils ont vu qu’il y avait une grande foule de gens qui regardaient quelque chose et l’enregistraient avec leur téléphone portable. Une femme s’était jetée dans la rivière Flint.

La femme s’était jetée du pont d’Oglethorpe à la rivière, elle voulait se suicider. Les gens ont seulement réussi à enregistrer l’horreur avec leurs téléphones, mais pas Jay Juarez.

Il pensait qu’il devrait aider sans réfléchir à deux fois. Il a donc couru vers la rivière en enlevant ses chaussures et autres vêtements.

Il regarda avec ses yeux si quelqu’un d’autre allait l’aider, mais il n’a jamais arrêté sa frénétique carrière. Je savais que c’était une question de minutes pour que la femme soit perdue pour toujours.

Plus près de l’eau, il pouvait voir le suicide flotter, apparemment inconscient, dans le courant. Cette fierté hispanique lui jeta la tête et vint à côté d’elle.

Il pourrait l’attraper, attraper une branche d’arbre et tenir la femme contre un arbre.

Juarez dit que pendant qu’ils attendaient, la branche a commencé à se casser et la femme a commencé à glisser. “J’ai continué à la tenir, à la maintenir appuyée contre l’arbre en essayant de m’assurer qu’elle restait éveillée”, a-t-il déclaré plus tard.

Selon un rapport d’incident du service de police d’Albany, Juarez a réussi à maintenir la femme en sécurité dans l’eau pendant une heure, jusqu’à ce qu’elle soit secourue près du Civic Center dans un bateau par l’équipe d’incendie et de sauvetage du service d’incendie de Albany

Dans une interview avec WALB News, Juarez a rappelé le moment où il a vécu samedi. Mais lui, loin de se sentir un héros, dit avoir fait ce qu’il devait, rien de plus.

Il sait que son action a été rendue publique et que dans les réseaux et les médias de la communauté il est acclamé, mais il affirme qu’avoir sauvé une vie ne fait pas de lui un héros. «Il a juste eu une période difficile et avait envie d’abandonner à ce moment-là», explique Juarez en parlant de la femme qu’il a sauvée.

Cette fierté hispanique de 20 ans ajoute qu’elle comprend parfaitement qu’elle a ressenti cela. [desesperada], mais vous ne devez pas abandonner.

«Héros? Non, des actions héroïques? Je suppose que je peux supporter ça mais … héros? Non, je suis juste quelqu’un qui comprend et veut aider », a déclaré Juarez.