Un Hispanique est accusé de tentative de meurtre contre la police

Tentative de meurtre qualifié: Greg Anthony Delgado est accusé d’avoir abattu plusieurs policiers alors qu’ils voulaient l’arrêter depuis que l’homme s’est échappé du lieu d’un étrange accident. Des policiers de San Antonio, au Texas, ont assisté à un accident de camion, avec le conducteur mort, et ont vu comment Delgado s’est échappé de l’endroit armé d’un pistolet avec lequel il les a abattus. L’homme fait face au crime grave de tentative de meurtre qualifié contre un fonctionnaire en plus de la possession illégale d’une arme à feu et de voies de fait graves contre un fonctionnaire.

Texas Greg Anthony Delgado a été inculpé au Texas de tentative de meurtre d’un policier de San Antonio alors qu’il tentait de l’arrêter.

Delgado, 34 ans, est le protagoniste d’une poursuite policière le vendredi 21 février 2020 menée par le Département de police de San Antonio (SAPD) au Texas, dont il a tenté de s’échapper avec des balles lorsque des agents Ils l’ont déjà entouré.

Le dossier, consulté par Monde hispaniqueIls expliquent pas à pas comment Delgado s’est retrouvé dans la prison du comté de Bexar après ce qui a commencé comme un accident de camion contre la clôture d’une maison.

À 10h00 du matin, un voisin a appelé le numéro d’urgence SAPD car il a entendu un bruit tonitruant près de chez lui. Quand il a regardé dehors, il a vu un camion écrasé contre un mur de la maison marqué 200 Darby Boulevard au sud-ouest de la région métropolitaine.

Les premiers officiers qui sont arrivés sur les lieux de l’incident, dans ce qu’ils pensaient être un accident de routine, ont été surpris parce qu’un homme mort était devant la voiture.

L’affaire a pris un tour immédiat et la présence des agents de la Division des homicides de la SAPD a été demandée pour déterminer ce qui avait causé la mort du conducteur du camion Ford Ranger en noir.

Lorsque les premiers patrouilleurs sont arrivés sur les lieux et ont attendu les agents de la Division des homicides, ils ont vu un Hispanique courir dans la rue et brandir une arme à feu.

Selon le témoignage des patrouilleurs, l’homme s’éloignait de la zone de l’accident.

Les patrouilleurs ont ordonné à l’homme qui court de s’arrêter et les ont écoutés. Puis ils sont allés le poursuivre en courant.

D’autres officiers ont rapporté la persécution par les radios et plusieurs autres patrouilles du SAPD sont arrivées dans diverses rues pour aider leurs compagnons.

Lorsque les patrouilles ont commencé à s’approcher de l’homme qui s’était échappé, il s’est arrêté et a commencé à tirer sur les policiers. Plusieurs balles ont frappé les patrouilles sans pouvoir blesser les agents.

Certains policiers ont rendu les coups de feu mais, au milieu de la rue et avec la circulation matinale, le fugitif a réussi à s’échapper.

Puis une véritable fouille a été presque déclenchée presque maison par maison et l’aide de l’EAGLE, l’hélicoptère SAPD, qui a commencé son vol privé pour localiser l’homme en fuite a été demandée.

D’autres dizaines de patrouilles ont été envoyées dans la région pour fermer les rues et toute évasion possible.

Enfin, après plusieurs minutes de recherches, l’homme a été retrouvé grâce à l’EAGLE dans l’arrière-cour d’une maison au coin de Waze Drive et Lansing Lane non loin de là où tout avait commencé peu de temps auparavant.