Un hispanique est accusé du meurtre d’un bébé de quatre mois

Reyes-Vallejo, 28 ans, a été arrêté par le service de police d’Alton (APD) après que le fils de sa petite amie eut été grièvement blessé à la tête lors d’un contrôle médical à l’hôpital Mission de la petite ville de Mission, dans le sud du Texas, presque à la frontière avec le Mexique.

Selon le mandat d’arrêt contre Reyes-Vallejo, consulté par Monde hispanique Au Texas, le lundi 24 février 2020, un petit bébé de 4 mois a été admis à l’hôpital parce qu’il avait des blessures à la tête.

Les médecins examinant le bébé, qui était déjà inconscient à son arrivée à l’hôpital, ont déterminé que les blessures du bébé avaient été causées et non accidentelles.

Avec la mort du bébé, les médecins ont décidé d’appeler les autorités de l’APD qui ont ouvert une enquête sur les détails dans lesquels le bébé a été blessé.

Les agents de l’APD ont découvert, par la déclaration de la mère du bébé, que lorsque l’enfant avait été blessé, elle l’avait confié la responsabilité de son petit ami avec lequel elle avait eu quelques mois de relation et qui n’était pas le père biologique de l’enfant.

Le nom de la mère et du bébé ne sera pas divulgué car certains documents de l’affaire n’ont pas été rendus publics par le juge.

Les agents de l’APD ont identifié le petit ami comme étant Édgar Cruz Reyes-Vallejo et ont émis un premier mandat d’arrêt contre lui pour blessures contre un mineur.

Cependant, le mercredi 26 février, le bébé est décédé à l’hôpital et les charges retenues contre Reyes-Vallejo ont changé et il a été inculpé de meurtre qualifié car les blessures de l’enfant n’étaient pas accidentelles, comme l’ont déterminé les médecins légistes.

La cause officielle de la mort du bébé a été déterminée comme un “traumatisme grave” à la tête, ce qui se traduit par des coups probables.

Reyes-Vallejo a été arrêté le vendredi 28 février 2020 par des agents de la Division des enquêtes criminelles de l’APD et emmené à la prison du comté de Hidalgo, accusé du crime grave de meurtre capital.

Jusqu’au moment de la rédaction de cette histoire, Reyes-Vallejo est toujours en détention et le juge n’a pas encore déterminé quand ce sera la première audience de son affaire qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Selon les documents de l’affaire, l’enquête est toujours ouverte, la Division des enquêtes criminelles de l’APD a donc besoin de l’aide de la communauté hispanique du Texas pour savoir si quelqu’un a connaissance de l’affaire et, surtout, comment Reyes-Vallejo l’a provoquée. Blessures au bébé.