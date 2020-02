Un hispanique est condamné à près d’un demi-siècle de prison pour abus sexuels

Violence sexuelle: Luis Nava Jr., 53 ans, a été condamné à 45 ans de prison au Texas pour abus sexuel de deux filles, âgées de 9 et 7 ans, en 1997 et 2001. L’affaire était connue parce que l’un des Les deux victimes se sont avancées et, bien que de nombreuses années se soient écoulées, il a osé dénoncer l’agresseur et s’est entretenu avec les autorités. La juge Letty López, du tribunal pénal de district de 389 dans le comté de Hidalgo, a noté dans sa condamnation que Nava Jr. doit d’abord avoir 25 ans pour une affaire, puis les 20 autres années pour l’autre.

Nava Jr., 53 ans, a entendu sa condamnation le mercredi 26 février 2020 par la juge Letty López, du 389 District Criminal Court du comté de Hidalgo, après un long procès au cours duquel Il l’a inculpé de deux chefs d’accusation d’indécence sexuelle en août 1997 et février 2001 à Mission, une ville du sud-est du Texas.

En raison de la gravité de l’événement, le juge López a scellé l’accès du public à de nombreux documents de l’affaire afin de protéger l’identité des victimes et de ne pas révéler les détails de leur vie, car les deux sont maintenant adultes.

Cependant, lorsqu’ils ont été attaqués par Nava Jr., l’un avait 9 ans, la fille dans l’affaire remontait à 1997, et l’autre victime avait 7 ans, dans l’affaire jusqu’en 2001.

Les abus ont fait l’objet d’une enquête par des agents de l’État du Département de la sécurité publique (TxDPS) en collaboration avec le bureau du procureur du comté de Hidalgo.

Nava Jr. a été arrêté en 2019 après que l’une des deux victimes ait décidé de parler aux agents du TxDPS et de leur parler du martyre qu’il avait subi des années auparavant par l’accusé.

Les documents ne précisent pas quel type de relation Nava avait avec les deux victimes. À l’origine, l’accusation portée contre Nava Jr. indiquait, dans son mandat d’arrêt, que l’homme était responsable de 18 cas d’indécence sexuelle avec des mineurs.

Cependant, l’enquête des autorités n’a confirmé leur responsabilité que dans deux cas d’abus sexuels au Texas.

Les autorités estiment qu’il y a plus de victimes, selon le sergent María Montalvo, porte-parole de TxDPS dans le sud-est du Texas, mais elles n’ont pas osé dénoncer Navas Jr.

Après l’arrestation de Nava Jr.en février 2019, il a demandé au juge Lopez d’ordonner au bureau du shérif du comté de Hidalgo (HCSO), l’entité qui gère la prison, de le mettre dans une cellule d’isolement, comme il craignait pour sa vie, car d’autres prisonniers l’avaient menacé en raison de l’accusation pour laquelle il était en prison.