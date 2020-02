Un hispanique fait face à un procès accusé d’homicide à l’arme blanche

Coups de feu d’homicide: Jorge Rodríguez Jr., 24 ans, fait face à son procès à Laredo, au Texas, accusé d’avoir poignardé le professeur Rolando Ramos pour voler divers articles de son domicile. Si le juge Oscar J. Hale, qui prend l’affaire Rodríguez Jr., est reconnu coupable, il pourrait condamner l’homme à la réclusion à perpétuité ou à une peine de 5 à 99 ans de prison. La police qui a enquêté sur le cas trouvé dans la maison de Rodriguez Jr. des vêtements sanglants et après l’analyse médico-légale a déterminé que le sang appartenait au groupe sanguin du défunt aujourd’hui.

Texas Jorge Rodríguez Jr. a commencé à Laredo, au Texas, son procès pour avoir poignardé l’entraîneur et professeur Rolando Ramos.

Rodriguez Jr., 24 ans, est accusé d’avoir poignardé Ramos, 49 ans, au moment de son décès, à son domicile en juin 2018. Un crime qui a secoué la grande communauté hispanique de Laredo depuis qu’il est maintenant mort Il était un enseignant et un entraîneur cher et respecté à United South Middle School.

Le juge Oscar J. Hale, du tribunal pénal de district 406 du comté de Webb à Laredo, a ordonné que le procès contre Rodriguez Jr. ne soit pas retardé davantage et a ordonné que les dernières sessions du processus judiciaire commencent le mardi 25. Février 2020.

Rodríguez Jr. est accusé d’homicide involontaire coupable, et non d’homicide capital, de sorte qu’en étant presque reconnu coupable, il serait passible d’une peine de 5 à 99 ans de prison ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité si le juge agissait sévèrement et conformément au Code pénal de l’État de Texas

Le mardi 19 juin 2018, à 17 h 58, comme le révèlent les documents de cas consultés par Monde hispanique, une femme effrénée a appelé le numéro d’urgence du département de police de Laredo (LAPD) pour signaler qu’elle venait de retrouver son frère inconscient.

Des agents LPD sont arrivés à la maison marquée 4700 Canyon Bluff Circle, au nord-est de la région métropolitaine de Laredo, et ont trouvé un homme allongé sur le sol, allongé dans une mare de sang et avec une blessure profonde sur le côté gauche du corps

Dans leur rapport, les agents ont écrit qu’ils avaient demandé la présence d’une ambulance au service d’incendie de Laredo (LFD) pour transporter la personne blessée à l’hôpital.

Cependant, lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux, ils ont signalé qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour l’homme parce qu’il était déjà décédé des suites de blessures graves et avait saigné à mort à l’agonie.

Ensuite, les agents de la Division des crimes contre les personnes du LPD ont pris l’affaire en charge puisque, selon des médecins légistes, le défunt était décédé aujourd’hui des suites d’une blessure d’un type d’objet pointu qui avait percé son côté gauche.

La femme qui a appelé pour signaler la découverte du corps a officiellement reconnu l’homme poignardé comme son frère Rolando Ramos, enseignant et entraîneur dans une école du district scolaire de Laredo (LISD) avec plus de 20 ans de profession.