Un hispanique qui a menacé de se suicider décède par balle

Coups de feu de la police: un homme hispanique qui a terrorisé un quartier de Houston armé d’un couteau et menacé de se tuer a été abattu par un agent qui tentait de s’empêcher d’être tué. L’officier a abattu l’homme, selon les autorités, parce qu’il n’a pas obéi à ses ordres de s’arrêter et à un moment donné a inculpé l’agent en brandissant son couteau. Selon la mère du défunt, son fils venait de sortir de prison il y a quelques jours et depuis, il est aux prises avec des problèmes émotionnels qui se sont soldés par des menaces de suicide.

Un homme hispanique a été abattu par un policier à Houston lorsque le policier a tenté de le contenir dans sa tentative de suicide.

Selon le rapport du département de police de Houston (HPD), les autorités ont assisté dans la nuit du mardi 21 avril 2020, au rapport d’un homme armé d’un couteau qui menaçait de se suicider.

Le centre d’urgence HPD a reçu un appel à 20 h 55 pour que les agents se présentent sur les voies latérales du 6500 East Freeway I-10, presque au coin de la rue Gazin, dans la région métropolitaine de l’est, détaille le rapport consulté par Monde hispanique au Texas.

Selon un rapport des habitants du quartier de Denver Harbor, un Hispanique était complètement bouleversé et armé d’un couteau menacé de se suicider.

Des agents HPD spécialisés dans la gestion des urgences ont répondu à l’appel pour empêcher l’homme de tenter sa vie.

Des policiers arrivés sur les lieux à 20 h 57 ont fouillé la rue à la recherche d’un homme de 27 ans bouleversé, brandissant une arme à la main et courant dans la rue, se jetant devant les voitures qui circulaient dans le quartier. , selon des témoins sur les lieux.

Tandis que les premiers agents du HPD parcouraient la zone à la recherche de l’homme, d’autres voisins ont appelé le centre d’urgence pour dire que l’homme a sauté de maison en maison le long des clôtures de l’arrière-cour, a crié, a porté l’arme à la main et a menacé le les gens qui étaient à l’intérieur de leurs maisons.

Cependant, pendant près de 20 minutes, les policiers n’ont pas pu trouver l’homme qui traversait toujours le quartier.

Enfin, les policiers ont aperçu l’homme qui courait dans une rue et lui ont ordonné de s’arrêter. Jusque-là, aucun officier n’avait sorti d’arme. À cette époque, la recherche avait déjà rejoint des agents d’autres sociétés pour assister au HPD.

Lorsque l’homme a été entouré d’officiers, il a pris le rasoir qu’il portait et a commencé à se poignarder.

Un agent du bureau du shérif du comté de Harris, circonscription 6, alors que l’homme était déjà gravement blessé au couteau, a sorti son pistolet électrique pour l’arrêter et lui a tiré dessus.

Pour une raison ou pour une autre, la décharge du pistolet électrique n’a pas blessé l’homme, qui a enlevé les câbles et les circuits et a couru vers les agents brandissant son couteau.