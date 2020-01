Un homme a avoué avoir tué sa femme, ses trois enfants et son chien dans une communauté de Disney World en Floride

Un homme a avoué avoir tué sa femme, ses trois enfants et le chien de la famille à Celebration, une petite communauté développée par Disney World à côté des parcs à thème de Floride, a annoncé mercredi la police.

Anthony Todt, un physiothérapeute de 44 ans a avoué avoir tué sa femme Megan, 42 ans, et leurs enfants Alek, Tyler et Zoe (13, 11 et 4, respectivement).

“Je ne peux pas comprendre ce qui peut conduire quelqu’un à commettre des actes aussi mauvais et horribles”, a déclaré le commissaire du comté d’Osceola, Russ Gibson, lors d’une conférence de presse.

Todt, qui coopère à l’enquête, Il fait face à quatre chefs d’homicide au premier degré et un pour cruauté envers les animaux pour avoir également tué le chien Breezy.

Menotté, vêtu d’une barboteuse blanche et entouré de journalistes, Todt a été conduit à une voiture qui l’emmènerait dans une prison du comté. La raison des homicides n’est pas connue.

Selon le journal local Orlando Sentinel, les archives publiques montrent que Il a été confronté à de graves problèmes financiers dans trois États du pays et a fait l’objet d’enquêtes sur la fraude fédérale.

Lundi, la police a retrouvé les corps dans la maison Todt, mais n’a identifié la famille que mercredi.

Les Todt étaient portés disparus au moins depuis le 6 janvier et amis et famille avaient ouvert un groupe Facebook pour les rechercher et partager des informations. C’est ce qui a amené la police à enquêter sur son sort.

Célébration, au sud d’Orlando et à côté des parcs à thème, Il s’agit d’une communauté expérimentale développée dans les années 1990 par la société Disney World, qui ne possède plus les propriétés.

La communauté est riche en légendes urbaines, comme Disney World a embauché des gens pour promener des chiens pour avoir l’air plus chaleureux et que ses près de 8 000 habitants ont des laissez-passer annuels gratuits pour les parcs à thème (faux).